Cinco errores clave en el caso que agita Europa por una "rusa"

"El fantástico escándalo que estalló en Austria desacredita directamente a la élite local y especula sobre los prejuicios tradicionales occidentales sobre Rusia. Pero sobre todo, es interesante también por una organización de provocación muy costosa. Lo que se parece mucho al trabajo profesional de los servicios especiales", escribe el experto militar Evgueni Krútikov en su artículo para el periódico ruso Vzglyad.

El vídeo comprometedor fue grabado con cámara oculta hace dos años y fue desvelado a mediados de mayo por dos medios alemanes en vísperas de las elecciones europeas que se celebran del 23 al 26 de mayo. Muestra al entonces vicecanciller de Austria, Heinz-Christian Strache, y su colaborador Johann Gudenus, discutiendo asuntos de inversión con una mujer joven.

1. No es ninguna "sobrina". La mujer figura como Aliona Makárova, "sobrina de un oligarca ruso". Realmente existe un oligarca ruso con este apellido. Se llama Ígor Makárov, lidera el grupo Areti y ocupa el puesto 48 entre los 200 empresarios más ricos de Rusia. Sin embargo, no tiene hermanos. "Se sabe que yo era hijo único y, por lo tanto, no tengo sobrinas. No tengo ningún vínculo familiar y no estoy familiarizado con una mujer que se llame a sí misma Aliona Makárova", dijo Ígor Makárov a la revista Forbes Rusia.

2. Uñas descuidadas. La rubia que figura en el comprometedor vídeo lleva las manos descuidadas. Hasta Strache se fijó en esto, preguntando a Gudenus cómo podía ser esto. "Normalmente, los familiares de los oligarcas rusos no se dedican al trabajo físico. Pasan todo el día en salones de belleza", recuerda Krútikov. El experto ruso saca la conclusión de que la mujer protagonista del vídeo estaba simplemente interpretando el papel de la "sobrina de un oligarca ruso", pero además de esto también podría haber ayudado a preparar la villa para la grabación del episodio con los dos políticos austriacos.

3. Caviar. Hay vodka sobre la mesa, pero no caviar. Nada de caviar. Ni rojo, ni negro. Los rusos no toman alcohol así. Especialmente los rusos ricos.

4. Cifras y fechas. La reunión tuvo lugar en una villa en Ibiza alquilada por tres días, del 22 a 25 de julio por 3.000 euros. Sin embargo, Strache y Gudenus fueron invitados solo para la tarde del 24 de julio. De aquí la pregunta: ¿qué pasó en la villa antes de la reunión y por qué los organizadores de esta reunión escogieron una villa aislada, sin vecinos?

Krútikov opina que se necesitaron dos días y medio para la creación de la leyenda visual y equipamiento de la sala con cámaras ocultas y micrófonos.

"En la mañana del 25, después de visitar una discoteca local (¡es Ibiza después de todo!), los organizadores de la provocación abandonaron rápidamente la villa. De acuerdo con las reglas de alquiler, no es necesario limpiar, sin embargo ellos sí hicieron una limpieza, ya que cubrieron sus huellas", prosigue el experto militar ruso.

Estima los gastos de los organizadores de esta reunión en Ibiza en al menos 10.000 euros: 3.000 euros de alquiler, 2.000 euros de alquilar de los autos BMW M4 y Maybach que estaban bajo de las ventanas de la villa. Después la comida, la bebida y detalles técnicos.

"Lo más difícil es determinar aquí el honorario de la joven, puede depender fuertemente de su estatus social. Si es una activista convencida, debería ir a Ibiza gratis, simplemente para comer esturión y visitar una discoteca con un vestido de Versace", ironiza Krútikov.

5. Sonido. No importa donde estén los participantes del vídeo que pasaron toda la noche hablando, su discurso se entiende muy bien. Las personas no se sientan en la misma habitación, algunas frases clave se pronuncian en los pasillos, incluso en el jardín, pero aún son perfectamente audibles. "Los micrófonos se colocaron en cargadores e interruptores", resume Krútikov.

Recuerda que esto no es barato y no está del todo de acuerdo con las leyes europeas: ni con las españolas, ni con las austriacas, ni con las alemanas.

"Es un motivo para ir a la cárcel en cualquier país civilizado. Por esta razón, los organizadores de toda esta historia todavía no han declarado su tremendo éxito, sino que han transmitido el vídeo a Spiegel ", prosigue el experto militar.

Krútikov supone que los servicios de inteligencia alemanes en cierta medida pueden estar involucrados en el incidente.

"Otra cosa es que los austriacos puedan no tener suficientes recursos para demostrar la participación del Servicio Federal de Inteligencia en las provocaciones, y casi no hay voluntad política para eso", concluye Krútikov.