Futbolista argentino dijo en mensaje que avioneta desaparecida estaba en mal estado

"Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff (…) Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar pero, ya lo saben (…) Qué miedo que tengo", dijo Sala, de 28 años, en el audio divulgado por el diario Clarín, en el que suena despreocupado y cuenta que tuvo mucho que hacer antes de partir.

El periódico dijo que el padre del delantero, quien se dirigía desde la ciudad francesa de Nantes (noroeste) a la capital galesa para integrarse al equipo de fútbol Cardiff City con el que había firmado contrato el 19 de enero, confirmó la veracidad del audio.

La operación de búsqueda de la avioneta, que desapareció en la noche del 21 al 22 de noviembre, fue suspendida en las últimas horas por falta de luz natural y se reanudará el miércoles.

Durante la búsqueda se hallaron objetos flotantes en el agua pero la policía de la isla de Guernsey dijo que no podía confirmar si pertenecían a la avioneta desaparecida.

La policía dijo además que si el aparato logró amerizar, las posibilidades de sobrevivir en aguas del Canal en una noche invernal eran pocas.

