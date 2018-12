Washington busca sitios en Polonia para desplegar bases militares

Un grupo de analistas del 'think tank' Atlantic Council, formado por altos diplomáticos y oficiales del Ejército estadounidense, asegura que el comportamiento de Rusia obliga a la OTAN a aumentar su presencia en el frente oriental.

Los autores del informe incluso sugieren lugares específicos donde las unidades militares estadounidenses deberían desplegarse en Polonia. En la actualidad, el número total de militares de EEUU en Polonia es de casi 4.500 personas.

El analista político y periodista independiente Krzysztof Podgorski está convencido de que las autoridades actuales en Polonia cometen un gran error al permitir el desarrollo de la infraestructura militar de la OTAN en su territorio, cerca de las fronteras rusas.

"Los ejercicios que las fuerzas de la OTAN han llevado a cabo recientemente en Polonia bajo el nombre de Anaconda tienen un marcado carácter ofensivo, ya que implican operaciones de ataque en la región de Kaliningrado y contraataque, lo que hace imposible que las tropas rusas desbloqueen sus propias fuerzas en el territorio desde el lado de Bielorrusia", señaló en declaraciones a Sputnik.

Según el analista, estas acciones corresponden a la estrategia de los militares estadounidenses, pero ¿están dentro de los intereses de los polacos?

"La respuesta es clara: mi país se convirtió en campo de batalla en dos grandes catástrofes del siglo XX —en la Primera y la Segunda Guerra Mundial- (…) Polonia tardó mucho en curar sus heridas", recordó Podgorski.

"Después de la guerra, tuvimos que reconstruir nuestro país durante varias décadas. Nadie que piense lógicamente, en Polonia, abogará para que el país vuelva a convertirse en un campo de batalla entre, posiblemente, las fuerzas estadounidenses y las rusas", subrayó.

Sin embargo, las fuentes oficiales polacas informan que las negociaciones con los estadounidenses están en marcha. Pero parece que no hay unidad al respecto en EEUU. El presidente Andrzej Duda no lamentó la renuncia del jefe del Pentágono, el general James Mattis, quien supuestamente no era partidario del Fort Trump en Polonia.

Podgorski calificó la idea del despliegue de Fort Trump de 2.000 millones de dólares de los contribuyentes polacos como "mala".

"Esta iniciativa tampoco encontró apoyo en ciertos círculos del comando estadounidense, incluido el general Mattis. Tampoco creo que la nueva administración del Pentágono la apoye", señaló.

"Veo los planes de desplegar el Ejército estadounidense en Polonia como una lucha entre EEUU y China por la influencia. China es considerada por los estadounidenses como el enemigo número uno y Rusia, el enemigo o competidor número dos, en referencia a la lucha económica y la carrera armamentista que ya ha comenzado", analizó.

El analista indicó que, hasta el momento, esta es una lucha por la superioridad militar a nivel de producción y tecnología.

"Las acciones de las tropas y su movimientos serán los últimos pasos que tomará el Pentágono. Es decir, la idea del presidente Duda, en mi opinión, morirá. (…) Personalmente yo creo que ninguna acción real seguirá estas intenciones en un futuro próximo", concluyó Krzysztof Podgorski.