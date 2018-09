Descubren a una 'espía rusa' por una foto en la que posa junto al embajador de Alemania

Según el periodista, Kónkina es empleada de "uno de los medios de propaganda del Kremlin en Alemania, junto con RT Deutsch".

19 сентября в резиденции Посла Германии состоялся торжественный прием для выпускников Международной парламентской стипендии (#IPS). С приветственным словом к гостям обратились посол #фонФрич и депутат Бундестага @SteffenKotre pic.twitter.com/yI1K28N4QJ — ПосольствоГерманииРФ (@germania_online) September 20, 2018

El autor del artículo se preguntó qué hacía la periodista rusa en la residencia del embajador alemán. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania le contestó que la foto en la que Kónkina se encuentra junto al embajador y un diputado del Bundestag se hizo durante una reunión de los exparticipantes del programa de Beca Parlamentaria Internacional. El evento tuvo lugar en septiembre.

"¡Esto, sin embargo, es improbable!", cuestionó Ropke las palabras del Ministerio alemán.

El periodista decidió entonces conocer la opinión de una experta estadounidense en guerra mediática, Molly McKew. Su respuesta resultó más sensacional y más conveniente para Ropcke porque confirmaba su hipótesis.

Según McKew, los "agentes rusos" actúan como "estudiantes, empresarios, periodistas o representantes de la cultura". La experta también comparó a Kónkina con María Bútina, arrestada en Estados Unidos y acusada de actuar como agente extranjero.

Mientras tanto, Alexandra Kónkina señaló que la foto fue tomada, en efecto, durante una reunión de los exparticipantes del programa de Beca Parlamentaria Internacional. La periodista rusa explicó que cada año el Bundestag elige becarios de 140 países para que trabajen durante cinco meses con un representante de una de las facciones presentes en el Parlamento alemán.

"Cada año el embajador de Alemania en Moscú reúne a los becarios. Este año no hubo ninguna excepción y me invitaron a la residencia del embajador como a una exbecaria. Al final del evento, por tradición, nos hicieron una foto conjunta", dijo Kónkina en una entrevista con Piotr Lídov, director de comunicaciones de Sputnik.

El autor de la 'investigación' también observó que Kónkina se tomó una foto con Steffen Kotre, miembro del partido político Alternativa para Alemania, quien le dio una entrevista a Sputnik Deutschland. El diputado en su entrevista afirmó que Angela Merkel difunde "grandes mentiras", por lo que Alemania "se está moviendo hacia una dictadura". Además, pidió el levantamiento inmediato de las sanciones contra Rusia.

Heute reden wir mit dem Botschafter der Bundesrepublik Deutschland Rüdiger Freiherr von Fritsch (@germania_online) und MdB Steffen Kotré (@AfD) vom internationalen Jugendaustausch mit Russland. pic.twitter.com/CkmuERy8s2 — Alexandra Konkina (@SashaKonkina_) September 19, 2018

Parece que, según Julian Ropcke, este hecho también demuestra que Kónkina es una espía rusa.

"Querido Julian, si lee mis artículos más detenidamente, se dará cuenta que los representantes del Partido Socialdemócrata de Alemania y la CDU / CSU también me dieron entrevistas. Una disposición a dialogar es justo lo que necesita Sputnik", comentó Kónkina en respuesta a las sensacionales 'revelaciones' del periodista de Bild.

La periodista rusa también publicó fotos en las aparece al lado de la canciller alemana, Angela Merkel, y Martin Schulz, miembro del Partido Socialdemócrata de Alemania.

Und ja, noch ein Paar Fotos, wo „Kreml-Reporterin“ neben Angela Merkel und Martin Schulz steht. Und ja, „das war so geplant“. pic.twitter.com/KsSjPadvpi — Alexandra Konkina (@SashaKonkina_) September 24, 2018

Kónkina señaló que no conoce a Ropcke en persona ni sabe a qué se deben estos ataques en su contra. Su primer contacto con el periodista alemán tuvo lugar hace unos meses, cuando Alexandra se dirigió a Ropcke en Twitter y le preguntó por qué no cubría el caso de Kiril Vishinski, director del portal RIA Nóvosti Ukraina —acusado por las autoridades ucranianas de alta traición y apoyo a las milicias de Donbás—, teniendo en cuenta que escribe siempre sobre la libertad de prensa en Alemania. Sin embargo, Ropcke le contestó que RIA Nóvosti no tiene periodistas, sino soldados de propaganda.

"Todo el mundo me pregunta cómo evalúo esta situación. Solo me pregunto por qué. ¿De verdad Bild no tiene más temas sobre el sangriento régimen ruso? Suelen lanzar diez artículos de este tipo al día. (…) No sé qué motivos habrá tenido el autor para escribir este artículo que no sean de carácter personal", concluyó Kónkina.