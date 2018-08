Milorad Dodik prevé la disolución de la OTAN en cuatro años

Al ser preguntado por un periodista de un medio serbio sobre el rumbo que elegirá el político en relación con la OTAN en caso de ser elegido como el representante serbio dentro de la Presidencia de Bosnia Herzegovina, Milorad Dodik respondió: "La OTAN se desintegrará en cuatro años. ¿Cuál OTAN?".

En la misma entrevista destacó el apoyo que Rusia ha proporcionado a los serbios.

"Rusia nos respeta. No está en contra de los bosnios ni en contra de los croatas. Es un hecho", destacó Dodik. De acuerdo con el político, su tarea siempre ha sido proteger los intereses de los serbios en todos los lugares y en esto coincide con Rusia.

El presidente también manifestó su preocupación por la llegada a Bosnia Herzegovina de un grupo de oficiales de inteligencia británicos que, según Dodik, buscan ejercer una influencia sobre el curso de las próximas elecciones generales del 7 de octubre.

"Al menos cinco personas están involucradas y pronto haremos públicos los nombres de estas personas. Lo sabemos todo. Por más información que tengan sobre nosotros, nosotros tenemos más información sobre ellos", recalcó el mandatario.

Actualmente, la OTAN enfrente serios problemas, principalmente por el tema del presupuesto. Washington lleva años pidiendo un mayor aporte financiero de sus socios en la alianza atlántica, ya que soporta más de un 20% del presupuesto de la OTAN y solo cuatro de los otros 28 Estados miembros alcanzarán este año la cuota del 2% de su PIB. A su vez, Trump ha elevado considerablemente el tono de esa exigencia.

Así, durante la última cumbre de la OTAN que se celebró en julio en Bruselas, el presidente norteamericano exigió que sus socios en la alianza atlántica incrementen el gasto militar hasta el 4% de su PIB, lo que supondría duplicar el objetivo actual, objetivo al que ninguno de los miembros llega ahora, ni siquiera Estados Unidos.

El comportamiento de Trump ha provocado cierto malestar entre los aliados de la OTAN. Por ejemplo, durante la firma de una declaración conjunta entre la UE y la Alianza, que contó con la participación del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, hizo una referencia directa al presidente Trump, "que desde hace mucho critica casi diariamente a Europa por lo que considera una insuficiente contribución a la defensa".

"Querido presidente Trump, EEUU no tiene ni tendrá un mejor aliado que Europa. Los europeos gastan en defensa mucho más que Rusia y lo mismo que China y creo que no debe tener dudas, señor presidente, de nuestra inversión en la Seguridad y la Defensa común. Lo que no se puede decir del gasto de los chinos y rusos", señaló.

"EEUU, aprecia a tus aliados, porque no tienes muchos", añadió más tarde.