Una tragedia de errores concatenados: el cronograma del colapso de la economía griega

Enero de 2001: Grecia se une a la zona euro

El euro fue lanzado en 1999 como moneda conjunta de varios países de la UE, pero en aquel entonces Grecia no lo pudo introducir por no cumplir las condiciones fiscales necesarias. Sin embargo, finalmente ingresó a la zona euro dos años más tarde, si bien no debido a políticas fiscales correctas y responsables. En cambio, el país, con la aquiescencia tácita de Bruselas y Berlín y la ayuda de Goldman Sachs, ocultó su deuda (más del 100% del PIB) y un considerable déficit presupuestario de los reguladores a través de complejas transacciones de canje crediticio.

Agosto de 2004: Atenas alberga los Juegos Olímpicos

Los JJOO de 2004 fueron ideados como una reverencia al pasado de Grecia y la celebración de una Europa cada vez más unida. Sin embargo, organizar las Olimpiadas le costó a la Tesorería griega alrededor de 12.000 millones de dólares (9.000 millones de euros), y Atenas se vio obligada a tomar prestadas sumas considerables del Banco Central Europeo, empujando el déficit del país al 6,1%, y la proporción de la deuda al PIB a más del 110%.

© Sputnik / Sergey Guneev La ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de 2004 en Atenas

Febrero de 2007: erupción de la crisis financiera

El mercado de hipotecas de Estados Unidos se derrumba luego del estallido de la burbuja inmobiliaria en 2006, desencadenando una crisis bancaria mundial y una crisis crediticia que dura hasta 2009, lo que provoca rescates gubernamentales de bancos en Estados Unidos y Europa. A medida que los costos de endeudamiento aumentan y la financiación se agota, Grecia es incapaz de pagar sus deudas.

Octubre-diciembre de 2009

En el último trimestre de 2009, la crisis financiera de Grecia explota en serio. En octubre, Yorgos Papandréu, líder del partido socialista griego, gana las elecciones y se convierte en primer ministro. Revela que el déficit del país es casi el doble de las estimaciones de la Administración anterior y llegará al 12% en el futuro cercano.

Esta cifra se revisa al 15,4%, después de lo cual la agencia Fitch rebaja debidamente la calificación crediticia del país. Antes de que termine el año, la deuda del Gobierno griego se ha reducido hasta ser considerada 'basura'.

Mayo de 2010: primer paquete de rescate acordado, Atenas en llamas

El Gobierno griego solicita y recibe oficialmente un paquete de rescate del Fondo Monetario Internacional y la UE. El país tiene previsto recibir 146.000 millones de dólares (110.000 millones de euros) en préstamos durante tres años.

El primer ministro Papandréu, a su vez, promete medidas de austeridad, incluidos 34.200 millones de dólares en recortes de gastos y aumentos de impuestos, pero no todos en el país están de acuerdo con la promesa. Los debates parlamentarios se vuelven violentos, mientras que el pueblo griego sale a las calles para protestar contra las medidas impopulares.

© AFP 2018 / Louisa Gouliamakis Una demostración estudiantil contra la reducción de los gastos para la educación, Atenas, 2011

Octubre-noviembre de 2011: Papandréu propone un referéndum

Papandréu propone un referéndum nacional sobre un segundo acuerdo de rescate en negociación, pero más tarde lo suspende después de que los partidos de oposición acuerden respaldar el acuerdo. Sin embargo, pronto queda claro que el Parlamento no reconoce su autoridad, por lo que se ve obligado a dimitir. Se forma una nueva coalición encabezada por el exvicepresidente del Banco Central Europeo, Lukás Papadimos.

Enero de 2012: publican los nombres de los evasores fiscales

El Gobierno griego nombra y enjuicia públicamente a 4.000 de los evasores de impuestos más grandes del país, que deben un total de 17.100 millones de dólares al Tesoro público. Entre ellos se encuentran el conocido cantante Tolis Voskopoulos y el jugador de baloncesto Michail Misunov. El Gobierno tiene que cambiar las leyes de privacidad para publicar los detalles.

Febrero de 2012: nuevo rescate acordado

Los ministros de finanzas de la UE aprueban un segundo plan de rescate para Grecia en conjunto con el FMI por un valor de alrededor de 172.000 millones de dólares. A cambio de los fondos, Grecia está obligada a reducir su relación deuda al PIB desde el 160% a 120,5% para el 2020. La reestructuración de la deuda, la más grande en la historia, se completa el 9 de marzo.

Abril de 2012: un pensionista —pensionado— se suicida fuera del Parlamento

Un farmacéutico griego retirado y financieramente arruinado de 77 años se suicida fuera del Parlamento en Atenas, dejando una nota que dice que se niega a buscar comida en la basura o dejar sus deudas a sus hijos. Crean un santuario improvisado en el lugar de su muerte.

© AFP 2018 / Louisa Gouliamaki El Parlamento de Atenas tras el suicidio del pensionista

Mayo-junio de 2012: revolución electoral

En las elecciones generales, los votantes rechazan a los candidatos principales, la mayoría apoya a los partidos marginales opuestos al programa de rescate de la UE y el FMI y las políticas de austeridad. Sin embargo, el colapso de los socialistas permite a Andonis Samarás, de Nueva Democracia, formar una coalición. Queda claro que Grecia seguirá comprometida con los planes existentes.

Agosto de 2012: el desempleo en Grecia alcanza niveles récord

La tasa de desempleo de Grecia se eleva por 39º mes consecutivo a un nuevo récord de 25,4%, más del doble del promedio de la eurozona (11,5%). Es la más alta entre los griegos de entre 15 y 24 años, con un 58% sin trabajo.

Julio de 2013: aún más austeridad

El Parlamento aprueba nuevas medidas de austeridad impuestas al país por los términos del rescate. Significa, entre otras cosas, el despido de alrededor de 25.000 trabajadores del sector público, aumentos de impuestos, recortes presupuestarios y reducciones salariales. Los disturbios en todo el país alcanzan su cúspide y los sindicatos realizan una huelga general en protesta, pero Grecia recibe un nuevo tramo de rescate por valor de 9.000 millones de dólares.

Abril de 2014: Grecia vuelve a unirse a los mercados financieros internacionales

Grecia regresa a los mercados financieros internacionales, emitiendo sus primeros eurobonos en cuatro años. La celebración es estropeada por el estallido de un coche bomba fuera del Banco Central griego. Uno de los grupos guerrilleros de Grecia, Lucha Revolucionaria, asume la responsabilidad de la acción.

Sin embargo, el lanzamiento es un éxito, con el Gobierno recaudando unos 1.000 millones de euros más de lo que se esperaba originalmente. Mientras tanto, los ingresos griegos caen una media de un tercio en cuatro años.

© AP Photo / Petros Giannakouris Los restos del coche bomba cerca del Banco de Grecia

25 de enero de 2015: Syriza gana las elecciones

Samarás llama a elecciones anticipadas y las pierde, mientras que el partido recién formado antiausteridad Syriza logra una contundente victoria. El nuevo primer ministro, Alexis Tsipras, asegura que garantizará la renegociación de los términos del rescate, la cancelación de la deuda y la renovación del gasto en el sector público.

Junio ​​de 2015: el rescate expira

Las negociaciones entre Syriza y sus acreedores se desmoronan, y Atenas no es capaz de cumplir un pago de 1.700 millones de dólares al FMI. Temiendo la fuga de capitales, Syriza implementa controles de capital de emergencia, limitando los retiros de cajeros automáticos a 60 euros (67 dólares) por persona por día.

Julio de 2015: Syriza se rinde

El Gobierno de Tsipras avanza para asegurar la aprobación parlamentaria de nuevas medidas de austeridad para evitar la salida del euro. Inicia las negociaciones para un nuevo programa de rescate por un valor de hasta 94.000 millones de dólares, a pesar de que los griegos votaron abrumadoramente contra los términos del paquete en un referéndum. La medida, sin embargo, daña al partido Syriza provocando la renuncia de figuras clave, incluido el popular ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis.

© Sputnik / Vladimir Fedorenko Monumento a Aristóteles y cartel de agitación de la coalición radical de izquierda SYRIZA

Agosto de 2015: tercer plan de rescate aprobado

Tsipras renuncia y convoca nuevos comicios, y Syriza una vez más gana, formando una nueva coalición. El Parlamento adopta otro conjunto de reformas económicas que incluyen nuevos aumentos de impuestos, reducción de los derechos de los trabajadores, recortes presupuestarios y la privatización de muchos activos de propiedad estatal.

Febrero de 2017: los acreedores discuten entre sí

Las tensiones surgen entre la UE y el FMI sobre el tercer paquete de rescate. El segundo advierte que los niveles de deuda griega siguen siendo insostenibles, y las políticas de austeridad impuestas por Bruselas no dejarán crecer al país y pagar sus obligaciones a tiempo. Los representantes de la UE eventualmente acuerdan objetivos presupuestarios menos estrictos.

Julio de 2018: ¿Fin a la vista?

Tras la llegada 'a buen puerto' del programa de apoyo del Mecanismo Europeo de Estabilidad, la Comisión Europea pone a Grecia bajo vigilancia de Bruselas hasta que su deuda se reduzca al 75% del PIB.

Las cifras recién publicadas indican que la economía griega creció por quinto trimestre consecutivo entre enero y marzo, y los analistas sugieren que la economía crecerá un 2,3% en 2018 en general. No obstante, la recuperación promete ser un proceso muy duro.