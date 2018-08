El euroescéptico Farage retoma la campaña en favor de "un Brexit real"

"Empezando hoy me he comprometido a dar mi respaldo absoluto y total a Leave Means Leave, ayudaré a recaudar fondos y volveré a la carretera en campaña promocional una vez más", escribe en una columna en The Telegraph.

Leave Means Leave (Marchar significa marchar) se fundó en 2016, con financiación de empresarios euroescépticos, para contrarrestar a las fuerzas partidarias de un Brexit suave y las que desean retroceder y continuar dentro de la UE.

"Theresa, la conciliadora, ha producido un conjunto de ideas que no son más que una cobarde traición", denuncia el ex líder del Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP) en referencia al primera ministra, Theresa May.

El parlamentario europeo, que ha fracasado en siete intentos de ganar un escaño en Westminster pero fue determinante en la consulta y victoria del Brexit de 2016, acusa a políticos y medios británicos de "no aceptar el resultado del referéndum de la UE".

"Ya es hora de sus mentiras, engaños y traiciones", desafía en su renovada posición al frente de una campaña por el Brexit duro.

La meta de Leave means Leave es un Reino Unido fuera del mercado común y la unión aduanera comunitarios, en control de las fronteras nacionales, sin ligaduras con el Tribunal de Justicia de la UE y sin contribuir financieramente a las arcas de Bruselas.

El UKIP está remontando en los sondeos de opinión desde que May desveló su propuesta Brexit, en el llamado plan Chequers, a principios de julio.