El fiscal militar de Ucrania predice la aparición de un 'Pinochet' en el país

"Hay fuerzas en este Estado que aún no se han unificado y, tal vez, no se han decidido por su Augusto Pinochet, pero él ya está tocando a la puerta, buscando su espacio. Estoy convencido", dijo Matios, citado por The Insider.

También respondió a la pregunta de si tiene intenciones de participar en las elecciones presidenciales en Ucrania.

"No puedo y categóricamente no quiero ser el último de los 40 solicitantes de una corona pesada e ingrata. A mí me gusta mi trabajo. Pero mientras toco la campana delante de los sordos y enciendo una vela frente a los ciegos, como dijo Skovoroda [Gregori Skovoroda, poeta y filósofo ucraniano del siglo XVIII], señalo dónde está la amenaza. Quiero prevenir esto", explicó Matios.

El fiscal también dijo que las personas que tienen armas pueden determinar el futuro político de Ucrania.

"Es probable que llegue una tercera fuerza, olvidada por los políticos. El primero que tome los pies de cualquier político odioso o reconocible y lo cuelgue ganará esta elección bajo los gritos entusiastas de la multitud", sostuvo Matios.

Las elecciones presidenciales de Ucrania se celebrarán el 31 de marzo de 2019. El jefe de Estado será elegido por votación universal secreta y directa para un período de cinco años.