Primer ministro de Kosovo no quiere que Rusia medie en diálogos con Serbia

BELGRADO (Sputnik) — El primer ministro de la autoproclamada república de Kosovo, Ramush Haradinaj, considera que Rusia no puede fungir como mediadora entre Belgrado y Pristina.

"Rusia no juega ningún papel aquí, y no es ni necesario ni aceptable traer a alguien que no esté implicado para nada", aseveró en un programa de televisión.

Según el político, durante la crisis de Kosovo estuvieron implicados todo el tiempo EEUU y la UE, "mientras que Rusia se retiró sola".

"Nadie les dijo que se fueran, ellos mismos se fueron", alegó.

Belgrado invitará a Rusia a unirse a las negociaciones sobre la normalización de las relaciones con Kosovo que se realizan bajo la mediación de la UE, si a las consultas se une EEUU, afirmó a Sputnik el ministro de Exteriores de Serbia, Ivica Dacic.

Anteriormente el presidente serbio, Aleksandar Vucic, durante una reunión con la presidenta del Senado ruso, Valentina Matvienko, declaró que Serbia propuso a Rusia mediar en las negociaciones con Pristina si el formato de las conversaciones se amplía.

Según Vucic, el presidente ruso Vladímir Putin "estuvo de acuerdo".

Por su parte, el portavoz del Kremlin Dmitri Peskov confirmó que el tema de Kosovo se debatió en las negociaciones ruso-serbias pero no dio detalles.

Dacic precisó a esta agencia que se trata de negociaciones en Bruselas que se realizan bajo la mediación de la UE.

Las autoridades albanesas de Kosovo declararon unilateralmente su independencia de Serbia en 2008.

Belgrado no reconoce la soberanía de Kosovo, pero bajo la presión de Bruselas se vio obligado a iniciar negociaciones con la mediación de la UE para normalizar las relaciones con Pristina.

Por el momento, la independencia de Kosovo ha sido reconocida por EEUU, Canadá y la mayoría de miembros de la UE, pero no goza del reconocimiento de Rusia, China, España, Irán, Israel, Siria, entre otros Estados.