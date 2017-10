Presidenta del Senado ruso reafirma interés de trabajar en PACE

"Realizaremos nuevamente negociaciones y confirmaremos nuestro interés por ser miembros normales de la PACE, y no restringidos", dijo Matvienko en un programa del canal Rossiya 24.

La 137 Asamblea de la UIP se celebrará entre el 14 y el 18 de octubre en San Petersburgo.

© Sputnik/ Vladimir Fedorenko Jefa de la PACE llama "desafío" decisión rusa de dejar de contribuir al Consejo de Europa

La presidenta del Senado ruso destacó que al evento asistirá una delegación de la PACE compuesta por unos 15 diputados.

"Nos alegra que venga una delegación, no hemos suspendido las negociaciones con la PACE, no dimos un portazo (…), tenemos la impresión que ellos nos escuchan y nos entienden, pero no pueden hacer nada, pues el poder fue arrebatado por una mayoría agresiva", subrayó la política.

A finales de abril de 2014, la PACE privó a la delegación rusa del derecho a voto tras calificar de "anexión ilegal" la reincorporación de Crimea a Rusia, acción que repitió en 2015.

El pasado mes de junio, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, anunció al sectario general del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland, que Moscú suspendía el pago de su contribución al presupuesto del organismo para el año en curso hasta que no se restituyan totalmente los derechos de su delegación en la PACE.

Lea más: Rusia no reconocerá decisiones del TEDH si no regresa a la PACE

Rusia, que es uno de los principales contribuyentes al presupuesto de la PACE, rehusó enviar en 2016 y 2017 documentos para acreditar a su delegación ante la Asamblea Parlamentaria.