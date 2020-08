A golpes con los Mossos: un boxeador agrede e intenta robar un coche a los Mossos en Barcelona | Vídeo

Todo parece apuntar que a este joven italiano se le complicó la noche en Barcelona. Empezó agrediendo a dos trabajadores de un restaurante cuando intentaron impedir que se fuera del local sin pagar, y después decidió robar un coche, con la mala suerte de que se trataba de un coche camuflado de los Mossos d’Esquadra, que precisamente habían acudido al bar al recibir un aviso del incidente.

Los hechos sucedieron alrededor de las 01:30 de la madrugada en el distrito de Ciutat Vella en Barcelona. Los agentes reconocieron al individuo por las imágenes que les mostraron los dueños del local y procedieron a pedirle su identificación, pero cuando intentaron retenerle no se imaginaban que iban a competir, ni más ni menos, que con el boxeador italiano, Federico Colombini.

Cataluña.

De origen italiano, boxeador, pretendía robar un vehículo cuando fue sorprendido por agentes de paisano de los Mossos.

Parecía que podía con ellos...

hasta que llegaron refuerzos! pic.twitter.com/3wggdhLAb1 — Antidisturbios 🇪🇸 (@FuerzasDelOrden) August 13, 2020

​​De hecho, el deportista no tardó en mostrar sus dotes deportivas cuando los dos mossos vestidos de paisano se le acercaron para impedir que se llevara su vehículo. Tal y como se puede apreciar en las imágenes, el boxeador se encara con uno de los agentes que le indica que se tire al suelo, no le hace caso y otro agente de paisano se acerca y le da una patada intentando reducirle. El boxeador no lo dudó dos veces y le propinó dos puñetazos en la cara que dejaron KO al agente en un par de segundos. El agente, a pesar de la violencia de los puñetazos, logra levantarse.

Los agentes lograron pedir refuerzos y finalmente consiguieron reducir al boxeador y detenerle por varios delitos de estafa, lesiones y atentado a la autoridad. Su acompañante, un hombre de 21 años, también ha sido arrestado por un delito leve de estafa.