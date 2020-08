Los toros vuelven a ser polémica en España por una plaza abarrotada de gente

Los ciudadanos denuncian que no había distancia social entre los asistentes a la corrida de toros celebrada Real Plaza del Puerto de Santa María.

Solo tres días han pasado desde que las redes sociales de España estallaran por la falta de distancia de seguridad entre los espectadores que acudieron a la inauguración de la feria taurina Colombinas 2020 en la Plaza de toros de La Merced de Huelva, y la polémica vuelve a estar sobre la mesa. Esta vez las imágenes de la plaza llena de gente llegan desde Cádiz.

La Real Plaza del Puerto de Santa María cumpley lo ha celebrado con una corrida de toros de Juan Pedro Domecq y con los toreros, Morante de la Puebla y Pablo Aguado en el cartel. Sin embargo, según denuncian los ciudadanos a través de las redes sociales, no se respetaron las medidas de seguridad impuestas desde el Ministerio de Sanidad y la Junta de Andalucía, que se aplican a los espectáculos taurinos para evitar la propagación del coronavirus.

Las críticas en las redes sociales no se han hecho esperar: "Puerto de Santa María ayer, algo me estoy perdiendo", afirma un usuario de Twitter. "No es por envidia o comparación, es una denuncia de imprudencia y poco respeto y empatía al resto de la sociedad en todos los sentidos, malditos egoístas", aseguraba indignado otro.

Plaza de toros del Puerto de Santa María. No es por envidia o comparación, es una denuncia de imprudencia y poco respeto y empatía al resto de la sociedad en todos los sentidos, malditos egoístas!! pic.twitter.com/U49jDVzgxv — Jesús Moreno (@moreno_suso) August 7, 2020

Puerto de Santa María ayer. Algo me estoy perdiendo. pic.twitter.com/tDOg1wQ9vy — Luís M.S. (@gatology) August 7, 2020

​Gran número de los comentarios se preguntan por qué está prohibido asistir a otros espectáculos como el fútbol o conciertos multitudinarios pero sí que se permite la asistencia a los toros.

Al fútbol no se puede ir pero así estuvo ayer la plaza de toros de El Puerto de Santa María. Que alguien me lo explique. pic.twitter.com/eWrMteqqVa — Pepe Álvarez (@pepe_alvarez22) August 7, 2020​

Hoy en Cádiz hay un concierto: sentados y con una distancia entre las sillas de 2 metros. Hay que llegar con una hora de antelación y la salida se hace de forma escalonada. Hoy en el Puerto de Santa Maria, provincia de Cádiz, también ha habido una corrida de toros. pic.twitter.com/zaVhTrLqzy — PabloMM (@pablom_m) August 6, 2020

Corrida de toros de señoritos en el Puerto de Santa María. Estos son los que luego culpan de la pandemia al 8-M, a los inmigrantes y a Pablo Iglesias. pic.twitter.com/XhWiq3lcnb — Rubén Hood 🏹 (@RubenHood15M) August 7, 2020

​Según las medidas decretadas por la Junta de Andalucía para la nueva normalidad, el aforo permitido para los espectáculos taurinos es del 50% y se debe establecer una distancia mínima de seguridad de un metro y medio entre espectadores. De hecho, se recomienda inhabilitar asientos que no permitan esta distancia de separación y si no se puede garantizar esta distancia, los usuarios deben llevar mascarilla.

Desde la organización afirmaban que se cumplían las medidas de aforo exigidas y que la plaza solo estaba al 50% de su capacidad, sin embargo, los ciudadanos han compartido varias fotografías en las redes sociales asegurando que no se lo creen, comparando el evento con las manifestaciones del 8 de marzo y denunciando la situación.

Es que me siguen llegando imágenes de lo de ayer en la plaza de toros de El Puerto de Santa María y sigo sin entender nada. Dicen que la plaza estaba al 50% de aforo, que es lo que permite la norma estatal 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/4xlO3aMDsJ — Pedro Espinosa (@pedrofespinosa) August 7, 2020

Me avergüenza que mi preciosa ciudad de El Puerto de Santa María, sea TT por un espectáculo de otro siglo y por las aglomeraciones de Cayetanos de patilla gorda sin mascarillas y sin guardar distancia de seguridad. — Paco Leiva (@pacoleiva1) August 7, 2020

​El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María ha respondido también a través de la red social con una foto en la que se veían algunos asientos asientos vacíos afirmando que "a veces la óptica juega malas pasadas".

Hola Arturo, a veces la óptica juega malas pasadas. pic.twitter.com/i2FD0tbARR — Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (@ElPuerto) August 6, 2020

​Algunos usuarios han aprovechado esta situación para denunciar las aglomeraciones que se producen en el Metro de Madrid. Algunas líneas del transporte público de la capital estaban igual de abarrotadas que la plaza de toros, a primera hora de la mañana.