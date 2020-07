La fiscalía del Tribunal Superior de España pide investigar a Ortega Smith por delito de odio

El fiscal del Tribunal Superior de Justicia ha pedido este 27 de julio investigar a Javier Ortega Smith por posible delito de odio. El secretario general del grupo político VOX dijo en una entrevista de la televisión pública que las mujeres conocidas como Trece Rosas "lo que hacían era "torturar, violar y asesinar vilmente" y cometer "crímenes brutales en las checas [cárceles republicanas durante de Guerra Civil]".

No solo hay que tener poca vergüenza y ser un miserable, además hay que ser un indocumentado.

Ortega Smith se atribuye las mismas justificaciones que hicieron los asesinos para asesinar a 63 jóvenes de las JSU aquel día. Entre ellos a las Trece Rosas. pic.twitter.com/O9D4rA23kn — Ángel Romero (@angelrd) October 4, 2019

Ortega Smith defendió que durante la contienda española, que tuvo lugar entre 1936 y 1939, hubo crímenes en ambos mandos y aludió a este grupo de 13 mujeres, pertenecientes a las Juventudes Socialistas Unificadas, que fueron fusiladas por el régimen de Francisco Franco. "No tengo ningún miedo a la historia, pero si vamos a hablar de memoria histórica hay que hablar de toda, no solo de una parte, sino depara que no vuelva a ocurrir, como por ejemplo, que hay pocos reportajes hablando de las checas de Madrid, las Trece Rosas, que torturaban, asesinaban y violaban vilmente", aseguró el político.

​Según Alfonso Aya, fiscal de Sala especialista en delitos de odio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) recuerda en su sentencia de 6 de julio de 2006 que es "de vital importancia que los políticos, en sus discursos públicos, eviten difundir palabras susceptibles de fomentar la intolerancia, generando un sentimiento lesivo para la dignidad de los aludidos y un riesgo para los derechos de terceros y el sistema de libertades".

Por eso, las denuncias presentadas por la Asociación Trece Rosas Asturias y la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica pueden prosperar. Sin embargo, al ser diputado en el Congreso, Ortega Smith está aforado y solo el Tribunal Supremo puede investigarle después de queen el acto de conciliación en el Juzgado de Primera Instancia número 40 de Madrid.

De hecho, Ortega Smith rechazó lo que planteaba la Asociación Trece Rosas Asturias y los sobrinos de Dolores Conesa, una de las Trece Rosas. Querían que se retractara a través de una publicación en televisión, el pago de una indemnización por importe de 10.000 euros (que serían donados a un colectivo relacionado con la memoria histórica) y cinco días de trabajos de exhumación de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. El dirigente se negó y la juez del caso buscó la solución intermedia de unas disculpas públicas, que aceptaron las demandantes. Ortega Smith propuso una matización de sus palabras y no una rectificación, por lo que finalmente no hubo acuerdo.