Desde 1 euro: la subasta de 9 aeronaves del Gobierno español

AESA ha convocado una subasta pública de nueve aeronaves de su propiedad —ocho avionetas y un globo aerostático— por un valor de entre uno y 40.000 euros. La subasta se realizará mediante el procedimiento de presentación de ofertas en un sobre cerrado y se subastarán en total cuatro lotes:

En el primero, con un valor total de 20.568 euros, se agrupan tres avionetas ; dos de la marca Sportavia y una de la marca Piper.

; dos de la marca Sportavia y una de la marca Piper. El segundo lote es una aeronave de la marca Piper con más de 50 años de antigüedad y cuyo precio está valorado en 22.630 euros.

y cuyo precio está valorado en 22.630 euros. El tercer lote está compuesto por dos aeronaves, ambas con una antigüedad menor a 50 años y cuyo valor se estima en 19.121 euros.

y cuyo valor se estima en 19.121 euros. El cuarto lote es el más caro. Ofrece dos avionetas y un globo aerostático, dos de los bienes por un valor de inventario de un euro. La tercera avioneta asciende a 41.873 euros y está depositada en el aeródromo de Ocaña.

📣@AesaSpain realiza #SubastaPública de 9 aeronaves 🛩️🛩️ que están en los aeródromos de Huesca-Pirineos y Ocaña en #Toledo



🗓️El plazo de presentación de las ofertas comienza el 26 de julio y finaliza el 12 de agosto.



​Los bienes subastados podrán ser visitados en el aeródromo de Ocaña y en el Aeropuerto de Huesca. Además, AESA ha hecho públicas las imágenes de los mismos y sus características técnicas.

El plazo para presentar las ofertas, que ha de ser en formato papel, es dea partir del día siguiente a la publicación en el BOE y se deberán presentar en el Registro Oficial de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

Aunque AESA inició el 3 de marzo de 2020 el procedimiento para la enajenación por subasta pública de esas nueve aeronaves, no fue hasta el miércoles 15 de julio cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Podrán tomar parte en la subasta todas aquellas personas que tengan capacidad de contratar, de acuerdo con las "normas contenidas en el Código Civil, en particular para la compraventa". No podrán participar las que hayan solicitado o estén declaradas en concurso ni las que "hayan sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento", apunta el pliego de condiciones de la subasta.