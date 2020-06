Irresponsabilidad en Menorca: así celebran la fiesta de Sant Joan a pesar de su prohibición | Vídeo

A pesar de que el Ayuntamiento había cancelado los actos oficiales, puesto que también están prohibidas las fiestas populares en Baleares hasta julio, decenas de personas se reunieron alrededor de las 15:00 de la tarde en el casco histórico de la localidad para realizar el primer toque que da comienzo a la festividad de Sant Joan, denominado 'toc de fabiol', que por lo general suele ser un acontecimiento masivo.

En el vídeo se aprecia una multitud de personas, sin mascarillas y sin respetar el distanciamiento social. Las imágenes muestran la preocupación del Ayuntamiento, que como alternativa planteó actividades virtuales con el lema 'Sant Joan es viu al cor'.

La Policía informó que no hubo que desalojar la concentración si no que los asistentes se dispersaron espontáneamente, tiempo más que suficiente para que un asintomático por ejemplo, contagie a un número importante de personas y a partir de ahí se genere un nuevo rebrote. Una nueva imagen que deja claro que la nueva normalidad, se tenga que parar o no con un confinamiento, va a depender casi al completo del comportamiento de la población.

Las fiestas de Sant Joan se suspendieron oficialmente el 28 de abril debido a la emergencia sanitaria por coronavirus. La alcaldesa de Ciutadella, Joana Gomila, había hecho un llamamiento a celebrar las fiestas de, según recoge Efe. También apeló a la responsabilidad ciudadana y el cumplimiento de todas las medidas de prevención sanitarias como mantener la distancia social, lavarse las manos con gel hidroalcohólico y el uso de mascarillas.

Pero parece que los vecinos de Ciutadella no han sido los únicos que se ha saltado las normas: "En el paseo marítimo de mi ciudad por la la noche de San Juan había montones de adolescentes, la mayoría sin mascarilla y en grupos grandes sin distancia alguna. Después vendrán las lamentaciones", lamenta un usuario en Twitter:

Nadie con mascarilla. Noche playera de san Juan. Viva el coronavirus!!! pic.twitter.com/GH2P4nhes4 — ⚖️Joan Mas Roig ⚖️🎗 (@JoanMasRoig1) June 23, 2020

Los usuarios de Twitter no han tardado en denunciar este tipo de comportamientos:

En Ciutadella, Menorca, celebran Sant Joan pasando de la distancia social y del uso de mascarillas.

No se puede actuar así.

O somos responsables o el Covid-19 seguirá causando estragos.pic.twitter.com/bmoptfgUG3 — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) June 23, 2020 Ayer salí por la tarde-noche con mi pareja a dar una vuelta por la zona de Playa de San Juan, justo por el paseo pegado a la playa.



Me daba algo ver que no había mad de dos metros de separación y muchísima gente sin mascarilla y en grupos... — SheyMorphine🌸 (@SheyMorphine) June 23, 2020 La gente después de que pase el estado de alarma de está relajando MUCHO. Mismamente en el paseo marítimo de mi ciudad por la la noche de San Juan había montones de adolescentes, la mayoría sin mascarilla y en grupos grandes sin distancia alguna. Después vendrán las lamentaciones pic.twitter.com/Mae9z18nt4 — Antonio A. (@PicazuSan) June 24, 2020

No hay que olvidar que estas aglomeraciones han sucedido durante la primera festividad del verano, y tan solo dos días después de que finalizase el estado de alarma. Al fin y al cabo, por mucho que los ayuntamientos tomen medidas de prohibición para disminuir la propagación del virus por COVID-19, es el ciudadano el que tiene la mayor responsabilidad para evitar su contagio.