España actualiza a 28.313 las muertes por COVID-19 tras 12 días con los datos congelados

"A día de hoy la cifra que hemos acabado de definir con las comunidades autónomas y que a partir de ahora será la base que se actualizará con los fallecidos nuevos es de 28.313 fallecidos en toda España con diagnóstico de coronavirus", explicó en una rueda de prensa Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad.

Esta actualización de datos llega tras casi dos semanas en las que el número oficial de muertes por COVID-19 se mantuvo estático en 27.136.

En una comparecencia desde el Palacio de la Moncloa el director del CCAES aseguró que la decisión de congelar las cifras permitió a las autoridades llevar a cabo un proceso de revisión para ofrecer ahora un balance más "sólido" con el que hacer una mejor vigilancia epidemiológica.

En concreto, aseguró que era necesario revisar las cifras registradas durante el pico de la epidemia, cuando el personal sanitario disponía de menos tiempo y medios para llevar una contabilidad rigurosa.

"Se congelaron las cifras de fallecidos en un momento determinado debido al cambio de sistema de vigilancia y a la necesidad de actualizar los datos de todos los casos registrados durante el pico de la pandemia, cuando no había capacidad ni tiempo para rellenar todas las fichas", afirmó.

España registra como muertes por COVID-19 únicamente a aquellas personas fallecidas tras ser diagnosticada por una prueba de laboratorio.

Según los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad (MoMo), España tiene un exceso de mortalidad de en torno a 44.000 personas respecto a cifras habituales.

Esto implica que España podría contar con un número de fallecidos por COVID-19 notablemente mayor, de "12.000 o 13.000 casos", según palabras del propio Simón.

Estas personas no fueron diagnosticadas y por lo tanto no hay confirmación de que sus muertes estén relacionadas con el coronavirus. Además, la pandemia generó una situación de colapso en el sistema sanitario que puede derivar en un aumento de muertes no relacionadas directamente con el virus.

"Muchos lo habrán sido [muertes por COVID-19], pero otros lo habrán sido por otras causas", señaló Simón antes de explicar que las autoridades intentarán depurar la contabilidad en los próximos meses.

No obstante, la prioridad ahora no es la contabilidad sino el desarrollo de los sistemas de vigilancia, por lo que el CCAES prefiere trabajar con datos de diagnósticos confirmados por ser "una serie más estable".

La revisión de los datos afecta únicamente a lo referente al número de fallecidos, por lo que el Ministerio de Sanidad mantiene la cifra de 245.268 casos diagnosticados desde el inicio de la crisis.