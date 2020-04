Nueva fase de coronavirus en España: el aislamiento de los positivos asintomáticos

Asimismo, se empezarán a vigilar a los trabajadores en sectores esenciales como sanitarios, empleados de residencias de ancianos, policías, transportistas, personal los servicios de primera necesidad, etc. para respetar las medidas de distanciamiento social, que no haya rebrotes y no puedan contagiar a su familia. El Ejecutivo no ha confirmado todavía si ese aislamiento sería voluntario o no.

Se realizará mediante dos prácticas: la primera, a través de la utilización depara localizar todos los casos y segundo,que aíslen a los asintomáticos que no requieran hospitalización y no contagien a personas cercanas.

Tras la fase de contención, España pasará a la "fase de desescalada", denominada así a la fase prevista donde se flexibilicen las medidas de confinamiento y restricción de la movilidad. Llegados a ese momento, se acondicionarán hoteles, palacios de congresos, polideportivos o albergues para que puedan ser utilizados con unas mínimas condiciones de confort, higiene y alimentación.

Según ha comunicado el Gobierno, las comunidades autónomas tienen hasta el 10 de abril para comunicar al Ejecutivo un listado de posibles espacios tanto públicos como privados para alojar a las personas asintomáticas que den positivo en los test rápidos que se realicen.

Para minimizar el riesgo de que haya nuevos picos, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, declaró en su última comparecencia junto al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que desde esta semana se comenzará a hacer test masivos en los servicios esenciales. También recordó que el Gobierno ha hecho efectivo un encargo deque detectan anticuerpos en sangre con una sensibilidad del 64% para una persona que acaba de iniciar síntomas y del 80% después del séptimo día de infección, lo cual ha generado algunas críticas puesto que dichos test no reconocen los recién contagiados.

​Mediante esta técnica, se pretende imitar a los hospitales improvisados, denominados Arca de Noé. En China se usaronexitosamente para aislar casos leves y frenar el virus. La cuarentena fuera de casa es una fórmula ideada en China y una práctica que investigadores de la Universidad de Sichuan recomiendan porque, según concluyen, los pacientes leves muchas veces sin el positivo confirmado, pasan la cuarentena en casa y son un probable foco de contagio para sus familiares.