¿Podría España imitar a Rusia e intentar ir a por dinero a los paraísos fiscales?

La crisis económica desatada por el nuevo coronavirus ha obligado a los países a adoptar paquetes de ayuda para paliar la amenaza de colapso económico. El contenido en materia fiscal y social difiere, aunque también se encuentran semejanzas. La aparente audacia de las medidas fiscales rusas no podría aplicarse en el caso de España.

El Gobierno de España aprobó el pasado día 17 un extenso paquete de medidas con el que a hacer frente a la crisis sin precedentes que se cierne sobre la economía del país.

Y a medida que la pandemia de COVID-19 avanza imparable por el mundo, otros Estados promueven programas de ayuda similares. Rusia las avanzó el 25 de marzo. Una vez las medidas de confinamiento y aislamiento social paralizan sectores económicos enteros, los Estados tratan de evitar la ruina de los trabajadores y la desaparición de muchas empresas. Para empezar, mediante bonificaciones en materia fiscal. Pero, al mismo tiempo, la fiscalidad es indispensable para seguir recaudando dinero. En este ámbito es interesante establecer comparaciones.

Fiscalizar depósitos en cuentas en el extranjero

El anuncio de Vladimir Putin resultó impactante. Rusia contempla aplicar un gravamen del 15% a todas las ganancias por intereses y dividendos de los capitales rusos depositados en cuentas de países de fiscalidad más reducida. Para los depósitos superiores al millón de rublos en bancos rusos, se establece un tipo impositivo del 13%.

¿Podría España pergeñar una medida de naturaleza similar? Es altamente improbable. ¿Por qué? "Por el desconocimiento y porque se produciría una huida de la inversión extranjera en España, al margen de que nos hayamos integrados en la UE, que no entendería ni aceptaría una medida así en Europa", explica Santiago Niño Becerra, catedrático de Estructura Económica en la Universidad Ramón Llull de Barcelona.

"Algo así sería inaplicable aquí. En Andorra ya no queda nada que sea 'raro', en Mónaco y Suiza no admiten fondos europeos 'raros', tampoco estadounidenses", afirma Niño Becerra, quien no acierta a comprender cómo el Gobierno ruso podría averiguar qué fondos hay depositados en, por ejemplo, Islas Vírgenes.

"La medida es interesante", recalca, "pero imposible de llevar a cabo si no es mediante un acuerdo internacional. España no tiene potencia para hacer algo así".

El país ibérico firmó en su día con Andorra un acuerdo de intercambio de información, "pero la transición [hacia una política de transparencia] ya había comenzado", concluye Becerra, subrayando que sólo un consenso dentro del marco europeo podría auspiciar medidas de esta naturaleza.

Moratorias y ayudas a desempleados

El Gobierno español ha dedicado una partida de 200.000 millones de euros en concepto de diversas ayudas. Destacan la moratoria en el pago de hipotecas a los trabajadores que hayan sufrido una reducción en sus ingresos y la prohibición de cortar el agua y los suministros energéticos a la población más vulnerable. En Rusia también se anunciaron moratorias en los créditos hipotecarios y al consumo a quien esté experimentando una merma en sus ingresos de más del 30%.

En España los despidos temporales por el coronavirus no computarán como desempleo, cuya prestación podrán cobrar los trabajadores sin el mínimo cotizado. "Es una medida para que los subsidios se hagan extensivos a trabajadores afectados por expedientes temporales de reducción de plantilla que no llegaban a un mínimo de días de cotización", explica Niño Becerra.

​Los trabajadores por cuenta propia en España tendrán más fácil acceder a los subsidios por cese de negocio a causa de la pandemia. "Pero el importe de la prestación a percibir se ha reducido respecto de la habitual, debido a la gran cantidad de trabajadores afectados: 1,5 millones, de momento", matiza Niño Becerra.

"La pregunta es: ¿cuántos de estos trabajadores volverán a sus puestos cuando el virus desaparezca?"

En el país euroasiático las ayudas al desempleo consistirán en un incremento del 35% en los subsidios, mientras que las bajas médicas se calcularán a partir del salario mínimo interprofesional. Las familias con derechos a ayuda por ser familia numerosa percibirán 5.000 rublos más por cada hijo. En España se han previsto reducciones de jornada para cuidados de personas dependientes.

Proteger a las empresas

Por otro lado, el Ejecutivo español ha prometido blindar las empresas estratégicas frente a potenciales absorciones por parte de compañías extranjeras que pudieran intentar aprovecharse de su actual debilidad. Muy importante también es la flexibilización de la regla de gasto para los ayuntamientos, que dispondrán de 300 millones de euros para que puedan usar su superávit a atender aspectos en materia social. En Rusia, las medidas de apoyo a la pequeña y mediana empresa prevén una moratoria en el pago de créditos y de todos los impuestos menos el IVA durante seis meses.

Vacaciones adelantadas

A las más pequeñas, además, se les concede un aplazamiento, también por medio año, de los pagos de los seguros. Por su parte, el Gobierno español anunció la creación de una línea de avales públicos de hasta 100.000 millones de euros. Así las empresas podrán solicitar créditos a la banca privada con el respaldo del Estado. En este sentido, en Rusia se establece una moratoria para que los acreedores no insten a declararse en quiebra a las empresas amenazadas de colapso. Esto afecta a los ramos que más sufren las consecuencias, como el turístico. Y se rebaja del 15% al 30% las primas de los seguros de los trabajadores que tienen que pagar las pequeñas y medianas empresas rusas.

En el mensaje a la nación dirigido en la noche del 25 de marzo para presentar las medidas de ayuda, Vladimir Putin anunció que la primera semana de abril será no laborable. "Alargar los días no laborables permitirá reducir la propagación del coronavirus", dijo el presidente ruso.

"Me consta que hay compañías en España que ya han hecho coincidir parte del período de vacaciones con la actual interrupción, ignoro si por decreto la legislación española permite implantar una medida como esa a nivel general; en caso de emergencia supongo que sí, pero costaría venderla en términos políticos", concluye el economista Niño Becerra.