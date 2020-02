Ascienden a seis los contagios por el coronavirus detectados en España

"La Comunidad Valenciana ha activado esta tarde el protocolo por coronavirus tras el positivo de las pruebas realizadas a una persona en un hospital de Castellón", informó el Ministerio de Sanidad.

Se trata de un hombre que permanecía bajo estudio en un centro hospitalario de Villareal después de haber llegado con síntomas compatibles con el coronavirus, según detallaron los medios locales.

Tras obtener un primer positivo por la presencia del COVID-19, la conselleria de Salud Pública de la Comunidad Valenciana trasladó los resultados al Centro Nacional de Microbiología, que confirmará definitivamente el contagio.

La consejera valenciana de Sanidad, Ana Barceló, informó en las últimas horas sobre cuatro casos bajo estudio en territorio valenciano, uno de ellos el último confirmado.

Entre los casos sospechosos se encontraban varios aficionados del fútbol que viajaron a Milán (Italia) para asistir al partido entre los equipos Atalanta y Valencia.

Actualmente se contabilizan otros cinco contagios en España: un matrimonio italiano que se encontraba de vacaciones en Tenerife y una ciudadana italiana residente en Barcelona que viajó a una de las zonas afectadas recientemente, además de dos turistas de Alemania y Reino Unido que se recuperaron tras pasar un tiempo hospitalizados.

Zonas de riesgo por el coronavirus

El Gobierno de España amplió la lista de zonas de riesgo por el brote del coronavirus y recomendó a sus ciudadanos no desplazarse a estos lugares si no es necesario: China, Corea del Sur, Singapur, Irán y las cuatro regiones de Italia afectadas por la epidemia.

"Hemos decidido recomendar a toda la ciudadanía que no viaje a estas zonas de riesgo, pero no está prohibido", informó en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras extender la alerta que antes se limitaba a la provincia de Hubei (China).

El titular del ministerio de Sanidad hizo este anuncio ante los medios de comunicación tras la reunión de urgencia del Consejo Interterritorial que evalúa la situación de la epidemia en España, donde el recuento de contagios se elevó a seis en las últimas horas.

Illa explicó que habrá controles para aquellas personas que presenten síntomas y hayan estado en alguna de las zonas de riesgo en los 14 días anteriores, con el fin de descartar posibles nuevas infecciones.

También se realizarán análisis a todas las personas hospitalizadas con síntomas graves de neumonía por causa desconocida, que se considerarán casos de estudio por el coronavirus.

A los españoles residentes en estos países, el ministro recomendó seguir las indicaciones ofrecidas por las autoridades locales.

La reunión sirvió para establecer los protocolos para anticiparse a la posible expansión del virus en España, sobre los que no ofreció detalles aunque reiteró que en este momento todavía no son necesarios.

"No es pertinente anticiparlo porque no son medidas que vayamos a tomar ahora porque no estamos en esa fase, estamos en una fase de contención, con tres casos importados", aseguró el ministro tras ser preguntado sobre las medidas que el Gobierno prevé si el coronavirus se propaga.

El ministro reiteró que las autoridades sanitarias del país "están preparadas para hacer frente" a un escenario de peores características y pidió la "confianza" de la ciudadanía en la "profesionalidad" del sector sanitario nacional.

Illa terminó su intervención reiterando que el seguimiento de la situación por parte de las autoridades es "permanente y diario" y que se tomarán medidas adicionales en caso que sean necesarias.