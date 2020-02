Sevilla se manifiesta por la igualdad del gobierno andaluz

Más de 150 organizaciones de mujeres y sociales se unieron para convocar esta manifestación de ámbito nacional contra la política de Igualdad del gobierno andaluz, formado por una coalición de Partido Popular (PP) y Ciudadanos. En la capital hispalense se juntaron personas de las ocho provincias de Andalucía, pero también llegaron autobuses desde Madrid y Asturias. Todos con un mismo objetivo: reclamar los fondos que la Junta les prometió a las asociaciones en octubre y más tarde les quitó.

''La decisión nos parece irregular, pero, sobre todo un golpe duro y bajo a cientos de mujeres que eran atendidas con estos programas'', lamentó a Sputnik la presidenta de Feministas en Red de Sevilla, Carmen Torres.

Irregular, porque, en un principio, la interventora de la Junta de Andalucía, en una valoración provisional, ofrecía financiación a 317 proyectos. Sin embargo, esta funcionaria es sustituida por otra que hace una resolución final que nada tiene que ver con la anterior y deja a más de 200 proyectos sin subvención, aunque a 76 de los presentados inicialmente se les aporta una mayor información.

Una medida contra la mujer

En la protesta se exige a la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, una solución inmediata. ''La consejera dijo que Ni un paso Atrás contra la violencia de género. Pues ahora a dado 241. Queremos que cumpla y resuelva'', explicó Torres, quien ve un matiz político. Según explicó la presidenta de Feministas en Red de Sevilla, la necesidad de mantener el pacto de gobierno entre PP, Ciudadanos y Vox influye en la resolución del problema: ''La semana pasada compareció la consejera de Igualdad (Ciudadanos) en el Parlamento de Andalucía. Además de decir que no podía hacer nada contra la decisión de la interventora, dejó caer que iba a salir otra línea de subvenciones para paliar el daño causado. A esto, la portavoz de Vox respondió que no podía hacer eso y que si no se las vería con ellos y claro el tridente de la Junta se necesita''.

Tras conocerse la decisión de la interventora, las asociaciones afectadas la recurrieron y presentaron un recurso de reposición el 24 de enero, que resolverá el Instituto Andaluz de la Mujer. Sin embargo, muchas de estas organizaciones ya habían empezado a ejecutar sus proyectos, por lo que han quedado endeudadas tras conocer que no iban a recibir financiación.

Se ven afectados planes contra la prevención de violencia de género o trata de mujeres y niñas, pero también a favor del empoderamiento o la cohesión social. Tampoco seguirán adelante proyectos de coeducación en institutos de Andalucía o de ayuda a discapacitadas. ''En Cadiz, hay un centro donde van las mujeres maltratadas con sus hijos. No va a poder seguir sin los fondos de la Junta'', aseguró Torres, quien cree que va a haber asociaciones que no puedan seguir adelante con sus actividades.

Una situación que deja desprotegidas a centenares de andaluzas, ya que, según ella aseguró, ''las asociaciones llegan a donde no llega la Junta''. Es más, ayuntamientos como el de Cazalla de la Sierra o El Pedroso confirmaron que apoyarán a las organizaciones damnificadas para que puedan seguir trabajando.

''Nosotras, las que colaboramos en alguna asociación, no vivimos de estas subvenciones, sino que van a parar a las mujeres más vulnerables'', afirmó Torres. Ella mismo sentenció: ''Lo tiene que pagar''.