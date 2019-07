YoSoyBorja: las redes se vuelcan con el joven español que irá a la cárcel por proteger a una mujer

El 5 de febrero de 2015, Borja y dos amigas suyas vieron cómo dos delincuentes, Pedro Toro Timeo e Isabel Cano, robaban el bolso a María Jesús y le pateaban la cabeza en plena calle. Borja no se lo pensó dos veces y corrió en su auxilio. Mientras sus dos amigas atendían a María Jesús, Borja corrió tras los ladrones. Agarró al primero y, tras zafarse de los puñetazos del ladrón, Borja le propinó dos que acabaron tumbando al caco.

Pedro, de 41 años, fue trasladado a un hospital, pasó dos días en coma y finalmente murió por un traumatismo craneoencefálico.

La muerte de Pedro, que el día del atraco estaba bajo los efectos de la cocaína —que consumía con asiduidad— motiva que el Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga haya sentenciado a Borja, tras una investigación policial y judicial, a dos años de cárcel efectiva y a indemnizar con 178.000€ a las hijas del ladrón, de quienes Pedro se había desentendido hacía tiempo.

© Foto: Twitter/Mart1nMucha Borja, en una fotografía difundida en las redes sociales

La sentencia, que es definitiva, acusa a Borja de haber cometido homicidio imprudente y apenas tiene en cuenta el hecho de que el joven malagueño acudiese en auxilio de alguien a quien le estaban pateando la cabeza en el suelo. Tampoco tiene en cuenta el historial del fallecido. Como publica El Mundo, Pedro se estrelló con su auto en 2014 al quedarse dormido por consumir heroína y cocaína. Estrelló su cabeza contra el cristal. En 2011 le detectaron un túnel en la piel que supuraba pus. Consumía 15 miligramos de metadona al día. A Pedro lo buscaba la Justicia española. Como señalan los informes de la Policía y del Ministerio del Interior, tenía una requisitoria del 27 de enero de 2015, 12 días antes del atraco.

Robo con fuerza, hurto, resistencia, desobediencia, robo con violencia, delito contra la salud pública, falsificación de documentos… El historial delictivo de Pedro era bastante largo.

Motivos todos estos por los que las redes sociales se han volcado por Borja. Exigen su indulto para que no acabe en prisión y pase dos años de su vida entre rejas. Bajo el 'hashtag' #YoSoyBorja, los internautas se quejan de que el Juzgado de lo Penal de Málaga no haya tenido en cuenta las circunstancias singulares del caso. Bajo el mismo 'hashtag' se ha organizado una campaña para pagar con donaciones los 178.000 euros que el joven de 26 años no tiene.

Si Borja entra en prisión, si no se le concede el indulto y se paga su multa, nos habremos convertido en una sociedad derrotada #YoSoyBorja — Liberal Enfurruñada (@MuyLiberal) July 16, 2019

La persecución de los héroes es la muerte del Estado. Borja, la España Viva está contigo #AyudemosABorja #YoSoyBorja https://t.co/SplvOr03aZ — Rocío De Meer ن (@MeerRocio) July 16, 2019

La justícia española ha hablado :



Si ves a una mujer siendo violada, no la ayudes

Si ves a alguien sufrir una agresión, no le ayudes

Si alguien está en peligro, pasa de largo

No sea que por accidente y por ayudar, el agresor acabe malherido y acabes tú en la cárcel. #YoSoyBorja — El secreto de la Medusa (@secretodemedusa) July 16, 2019

"A pesar de lo que ha ocurrido, no me arrepiento de haber ayudado, le estaban pateando la cabeza… Hice lo correcto", ha dicho Borja tras conocer la sentencia.

#YoSoyBorja que vergüenza de justicia mira que juzgar a alguien por salvar a otra persona. De verdad que estás cosas solo pasan en España pic.twitter.com/juJiDtR2hD — Angry Fer 🇪🇸 (@Ref227) July 16, 2019

Tras el revuelo que ha levantado la decisión altruista de Borja de socorrer a una mujer indefensa y la sentencia, reconoce que ahora no sabe si volvería a hacer lo que hizo. "No sé cómo reaccionaría. Pero sí sé que me costaría muchísimo mirar hacia otro lado… Sé que esto me ha cambiado la vida", reconoce. Borja estudia Derecho y Economía, una doble titulación que probablemente tenga que terminar en la cárcel. "No me lo creo. No me lo creo… Aunque me he hecho a la idea de que voy a ingresar a prisión, no lo entiendo", dice.