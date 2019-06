La Justicia española confirma el archivo del caso por el asesinato de José Couso en Irak

"La Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha dictado sentencia desestimatoria de los recursos de amparo interpuestos por familiares del reportero gráfico José Couso Jiménez y por la Asociación Libre de Abogados, en contra de las resoluciones judiciales que acordaron el sobreseimiento del procedimiento penal", informó el órgano.

El archivo de la causa fue acordado en noviembre de 2015 por la Audiencia Nacional —y posteriormente confirmado por el Tribunal Supremo— bajo la premisa de que los límites en la aplicación de la justicia universal establecidos en reforma judicial llevada a cabo por el Gobierno del conservador Mariano Rajoy en 2014 impedían la búsqueda de los responsables.

El recurso presentado por los familiares afirmaba que esa reforma legislativa era inconstitucional y, por tanto, pedía la reapertura de la causa para llevar ante la justicia a los responsables del regimiento de blindados nº 64 de la Tercera División de Infantería Acorazada de Ejército de los EEUU, al que pertenecía el tanque que disparó el proyectil.

El Tribunal Constitucional (TC) considera que dicha reforma no fue anticonstitucional, aunque constata que, en el caso indicado, los militares norteamericanos contra los que se dirigía el proceso penal no podían ser perseguidos al no residir ni se encontrarse en territorio español.

La familia del periodista asesinado lamentó la decisión, que a su modo de ver "impide la investigación y el enjuiciamiento de criminales de guerra".

"Con esta sentencia, el TC ratifica y valida la reforma aprobada por el gobierno del Partido Popular que impide que las víctimas de conflictos producidos fuera de nuestro territorio puedan ser objeto de un juicio justo, restringiendo el derecho internacional humanitario y colocándonos ante una situación de clara y real indefensión", afirma un comunicado emitido por la familia de Couso.

En ese escrito, los familiares del periodista lamentan que la justicia española lleve "años mirando hacia otro lado" con "argumentos que protegen a los fuertes" por encima de aquellos que piden investigar posibles crímenes de guerra.

"La impunidad que el TC consiente, avala y sentencia, supone un claro posicionamiento contra la persecución de crímenes contra la humanidad y sitúa a nuestro país en una posición de encubrimiento de estos crímenes", prosigue el escrito.

Pese al varapalo judicial, la familia de Couso afirma que seguirá luchando para exigir la reapertura del caso, pero también para que los tribunales españoles "no amparen a criminales" y promover cambios que reinstauren "el acceso absoluto a la justicia universal".