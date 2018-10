Presidente del Parlamento catalán no descarta desobedecer al Estado, pero pide estrategia

BARCELONA (Sputnik) — El presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, no excluye desobedecer al Estado, pero para hacerlo pide a los partidos independentistas una "estrategia de fondo".

"Si hablamos de desobediencia", afirmó Torrent en declaraciones a Catalunya Ràdio este 10 de octubre, "debemos hacerlo conjuntamente, estratégicamente y no fruto de una improvisación y del calentamiento de un determinado momento, tiene que haber una estrategia de fondo, y debe servir para avanzar, si no, no tendría sentido."

Torrent descartó la posibilidad de que se convoquen elecciones anticipadas tras los recientes desencuentros entre los partidos independentistas que forman la coalición de gobierno en Cataluña, Junts per Catalunya (JxCat) —la coalición que encabeza el expresidente catalán Carles Puigdemont y de la que también es miembro el actual presidente, Quim Torra— y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), a la que pertenece Torrent.

El presidente del Parlamento catalán se declaró partidario de "reforzar la legislatura y el Gobierno catalán", además de "asegurar la mayoría [independentista en la Cámara] que permita llegar hasta las sentencias" de los líderes políticos y sociales que se encuentran actualmente en prisión provisional como medida cautelar por riesgo de fuga, a la espera de juicio por supuestos delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos relacionados con la organización del referéndum unilateral de autodeterminación del 1 de octubre de 2017.

Apuntó que si los independentistas consiguen "hacer política", se avanzará en "hacer República tomando decisiones de gobierno."