Así se verán las estrellas en los próximos 400.000 años | Vídeo

Suele decirse que mirar al cielo siempre es un viaje en el tiempo, dado que la luz que percibimos de las estrellas desde la Tierra es la que emitieron hace, quizás, millones de años. Pero qué tal si en lugar de viajar al pasado vamos hacia el futuro, imaginando cómo brillarían esos astros miles de años adelante.

Es lo que hizo la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) a través de un vídeo que simula el desplazamiento que tendrían unas 40.000 estrellas que se encuentran en un rango de 100 pársec —unos 326 años luz— de nuestro Sistema Solar.

Para realizar la simulación, los científicos de la ESA tomaron las imágenes de alta precisión captadas por la sonda Gaia —puesta en órbita en 2013 por los europeos— y tuvieron en cuenta lo que se conoce como el movimiento propio de cada estrella, es decir, la forma en que cada estrella cambia de posición en el cielo debido a su propia velocidad.

La animación, concentrada en un sorprendente vídeo de menos de 30 segundos, se inicia con la posición actual de las estrellas y continúa con lo que sería su movimiento durante los próximos 80.000 años.

El movimiento de cada estrella deja una estela en la imagen que permite apreciar su trayectoria. Las estelas más cortas indican un movimiento más lento, mientras las estelas largas dan cuenta de desplazamientos a mayor velocidad.

Una mirada atenta a la simulación puede dar pie a una pregunta: ¿hay estrellas que cambian de velocidad?

En efecto, durante la simulación pueden verse estrellas que parecen acelerarse, dado que su estela comienza a ser más larga. Pero no hay que sacar conclusiones apresuradas: desde la ESA aclaran que se trata de una ilusión provocada porque, en realidad, la estrella se está acercando a nosotros.

Como el movimiento propio de las estrellas es en realidad una medida de velocidad angular, sucede que las estrellas más cercanas a la Tierra parecen tener una velocidad mayor que las más distantes, aún cuando su velocidad real pueda ser la misma.

Y no es la única ilusión que se percibe, ya que sobre el final del vídeo las estrellas parecen "agruparse" sobre la derecha de la imagen, dejando al lado izquierdo y al centro menos poblado. Esto no significa que las estrellas se vean atraídas hacia un lugar del Universo en particular. Según ESA, obedece a una error de observación causado por los instrumentos utilizados, provocado por el movimiento promedio del Sistema Solar en relación a las estrellas que lo rodean.

La animación termina con una imagen fija que va más allá y muestra de forma estática cómo se habrían movido las estrellas pasados 400.000 años desde la actualidad. La imagen, caracterizada por las miles de estelas largas y pequeñas, deja en claro que vivimos en un Universo en constante movimiento.