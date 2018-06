Dos misteriosos láseres se dirigen a la Tierra

De acuerdo con el periódico digital The Independent, los científicos de la Agencia Espacial Europea opinan que la aparición de estos láseres en el espacio usualmente está asociada con la muerte de una estrella y es posible que el Herschel haya registrado una.

Cuando una estrella de tamaño medio, como nuestro Sol, está aproximándose al fin de su vida empieza a convertirse en densas estrellas enanas blancas. Al hacer esto, los astros suelen eyectar sus capas exteriores de gas y polvo en el espacio creando un efecto caleidoscópico que puede verse a través del universo.

En el caso de Menzel 3, que se ubica en la constelación de Norma situada a unos 3.000 años de luz de la Tierra, nadie puede decir con toda la seguridad de dónde provienen estos láseres.

Más: Las galaxias y nebulosas, más cerca que nunca antes

No obstante, es posible que puedan proceder de un sistema de estrellas gemelas que está muriendo en el centro de la nébula. Los resultados del estudio han sido publicados en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

"Cuando observamos a Menzel 3 vemos una estructura increíblemente compleja hecha de gas ionizado, pero no podemos ver los objetos en su centro", aseveró la autora principal del estudio, Isabel Aleman, citada por The Independent.

Según la científica, gracias a la sensibilidad y al amplio alcance de longitudes de onda del observatorio Herschel, se pudo detectar un tipo raro de emisión de hidrógeno que arrojó luz en la estructura y las condiciones físicas de la nebulosa.

"Tal emisión fue identificada solo en unos pocos objetos espaciales por lo que este fue un descubrimiento destacable que no anticipábamos", recalcó por su parte el investigador Toshiya Ueta.

También: Curiosidades estelares: así nacen las estrellas