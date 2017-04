¿Te perdiste la 'cita' entre la Luna y Júpiter? Aquí puedes ver las mejores imágenes

Este fenómeno se produce por la alineación de este planeta con la Tierra y el Sol, lo que sumado a la proximidad y luminosidad de la Luna permite observar a simple vista este curioso encuentro, según informa France Info.

Las redes sociales se han llenado de imágenes que recogen el curioso momento.

​La Lune garde ses distances avec Jupiter, mais pas trop 🤗 pic.twitter.com/4dBSv8EnUy

— Uranoscope de l'IdF (@uranoscope77) 10 de abril de 2017

​Look at sky you will witness a miracle #Moon and #Jupiter #jupiteropposition2017 pic.twitter.com/L3sxpNiPCo

Busca en Instagram a SputnikMundo y descubre Rusia y el mundo gracias al poder cautivador de la imagen. ¡Contamos contigo!