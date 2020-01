El estallido social en Chile "fue como un terremoto"

"Yo no desconocía lo que pasaba en Chile, he leído trabajos de sociólogos y periodistas de lo que ocurría desde el punto de vista social, pero me llamó la atención que de un día para otro, como si se tratara de un fenómeno natural impredecible, como un terremoto, se hubiera producido una manifestación de millones de personas", afirmó el político, hijo del expresidente Raúl Alfonsín (1983-1989).

El 23 de enero se inauguró en la capital chilena el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos en Santiago, una instancia que nació a raíz de las violaciones a los derechos humanos perpetrados durante la crisis social que atraviesa el país.

Alfonsín, quien fue invitado como expositor, afirmó que ve con preocupación las violaciones a los derechos humanos de parte del Gobierno y la Policía chilena, "porque el primero que está llamado a respetar los derechos es el Estado".

"Los chilenos no deben aceptar con naturalidad este tipo de patologías y espero que no se repitan hacia el futuro, y que todos los gobiernos democráticos de América Latina se unan para advertir sobre la necesidad de que las violaciones a los derechos humanos no vuelvan a ocurrir", expresó.

Alfonsín valoró la creación de este Foro como instancia para que los temas de derechos humanos sean un espacio de acercamiento entre los países de Latinoamérica.

"Cada vez es más necesario unirnos frente a este mundo globalizado, y la formación de espacios supranacionales es absolutamente necesario; de hecho los europeos, que no son tontos, crearon la Unión Europea para poder entenderse con las potencias del mundo", observó.

Neoliberalismo

Uno de los paneles donde participó el exdiputado argentino trató sobre las consecuencias que ha tenido el modelo neoliberal para países en crisis como Chile, señalando que "el mercado no puede construir sociedades justas, [ya que] esa es tarea de la política".

"En Argentina tenemos un Gobierno que se maneja con un modelo diferente, que no se afirma en la idea de que lo único que puede hacer por la economía es garantizar el equilibro de las cuentas públicas, la estabilidad monetaria, el cumplimiento de los contratos y el orden público; la administración [del presidente Alberto Fernández] cree que la política debe intervenir en el funcionamiento de la economía para dotarla de funcionalidad solidaria", sostuvo Alfonsín.

Además, afirmó que los estallidos sociales sucedidos en Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, y otros países de la región, se pueden repetir en otras naciones, aquellas "cuyos gobiernos no se propongan tener sociedades más justas y deleguen esa función al mercado".

Cerca de 700 asistentes y 87 expositores de 22 países de todo el mundo participan del Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, que comenzó el 23 de enero y culminará el 25 de enero en la capital chilena.