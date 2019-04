Un independentismo fuerte en Cataluña podrá condicionar a Pedro Sánchez

Telechea, que en estos comicios se presenta a la reelección por Esquerra Republica de Cataluña (ERC), explicó que "si en Cataluña el independentismo es fuerte, eso va a poder condicionar la actuación de Pedro Sánchez y por tanto podremos condicionar en mayor medida la gestión de la complejidad que tenemos delante", explica la Telechea.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será la formación más votada en los comicios del 28-A, según pronostican la mayoría de encuestas.

Sin embargo, los estudios demoscópicos pronostican que el PSOE necesitará el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria con vistas a formar Gobierno.

Ahí puede jugar un papel importante Esquerra Republicana de Cataluña, que, según el último barómetro del Centro de Estudios, será la formación más votada en Cataluña —la única comunidad autónoma donde se presenta— con la posibilidad de alcanzar entre 17 y 18 escaños del total de 350 en todo el país.

Aunque, sin los resultados finales en la mano, no se puede pronosticar cómo serán las negociaciones para formar Gobierno, pero los antecedentes de la pasada legislatura y la negativa de los partidos de derecha a pactar con Sánchez abren la posibilidad de que el líder socialista pueda buscar el apoyo del independentismo para volver a La Moncloa.

"Los resultados que nos dan las encuestas son sorprendentes, y aunque los tomamos con cautela, esperemos que sea así, ya que queremos ser lo más fuertes posibles para que las derechas no sumen y para que Pedro Sánchez necesite nuestros votos para gobernar", explica Telechea en su conversación con Sputnik.

De ganar un peso suficiente en los comicios, como para inclinar la balanza en favor de un candidato, ERC afirma que afrontará las negociaciones "sin imponer ninguna línea roja" pero también "sin entregar ningún cheque en blanco".

Telechea recuerda que ERC es un partido independentista de izquierdas, por lo que sus prioridades pasan por "avanzar en los derechos sociales para todas las personas del Estado" y "la defensa del derecho a la autodeterminación".

En este último punto anticipa el mayor escollo en una eventual negociación para formar Gobierno, porque Pedro Sánchez avanzó en distintas ocasiones que no permitirá bajo ninguna circunstancia la celebración de un referéndum de autodeterminación.

"Sí, Pedro Sánchez ha dicho públicamente que no lo va a aceptar nunca, pero tarde o temprano se tendrá que sentar en la mesa y empezar a hablar. Otra cosa es a qué conclusiones se llegue en esa mesa, pero es inevitable que hablemos de ello", incide Telechea.

La candidata a la reelección recuerda que una reciente encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO) mostró que un 78,7% de los catalanes están a favor de la celebración de un referéndum de autodeterminación.

"No podemos ignorar esta demanda de la ciudadanía. Por mucho que Pedro Sánchez no quiera hablar del tema, esto no va a desaparecer", añadió

"Si Pedro Sánchez está tan seguro de que el independentismo no es mayoría, como ya ha dicho en alguna ocasión, que sea valiente y lo compruebe; que nos deje votar y que la ciudadanía se exprese", insistió la política catalana.

PSOE y ERC afrontan estas elecciones con buenas expectativas de voto, pero su divergencia a la hora de afrontar el conflicto catalán siembra dudas sobre su capacidad para llegar a acuerdos, incluso en un escenario en el que ambos se necesiten mutuamente para mantener a la derecha lejos del poder.