Música, política y vida personal: la cantante Bebe se sincera con Sputnik

El 20 de abril presentará a su legión de fans rusos el disco 'Cambio de piel' que, según ella, engloba todo lo que puede encontrarse en sus discos anteriores, aunque esta vez el protagonista es el piano.

Sputnik ha conversado con la artista sobre la impresión que tiene de Rusia, su actitud política, el feminismo, su vida personal y sus planes de futuro.

¿Qué impresión tienes de nuestro país?

No puedo decir cosas más que buenas. Siempre nos habéis hecho [los rusos] un recibimiento muy bonito. (…) Pero me encantaría conocer más sitios. He estado dos veces en San Petersburgo pero no he podido conocer la ciudad. (…) Me gustaría tener más tiempo para poder conocer más sitios porque es un país con mucha historia y mucho peso. Para entender cómo sois vosotros es necesario conocer los lugares y conocer más vuestra historia.

¿Cómo es la imagen de Rusia en España?

La imagen es que sois una gente muy fuerte, muy ruda o recia y que hace mucho frío. Entonces, esa no es la realidad tampoco. Hay una parte de realidad: el carácter es así y el clima lo da. Pero hay gente superdulce, superamable y el clima que hace hoy… pues hace más calor que en España. Siempre en la vida hay que matizar. A menudo nos llegan ideas, al igual que puede llegar de España que somos unos 'viva la virgen' y tampoco siempre es así. A mí lo que más me gusta es poder estar en los sitios y conocerlos. Y creo que debería venir más veces por aquí.

Por cierto, ¿qué te parecen los hombres rusos?

Muy guapos. Me gustan los hombres muy grandes y masculinos, así que los rusos me gustan bastante. Pero igual que las mujeres rusas. Son muy fuertes, muy guapas. El rubio que tenéis, esa piel. ¡Es súper!

Como persona famosa, ¿consideras importante pronunciarte a nivel político?

Yo, a nivel político, claro que tengo mis propias posturas, pero no me gusta mucho manifestarlas a menos que sea en un caso muy extremo, porque ya sé las consecuencias que ello acarrea y porque no me apetece.

Creo que una de las cosas bonitas que tiene la música es que transciende la política, transciende el lenguaje, transciende muchas fronteras. Si empiezas a meterte en otros asuntos, empiezan a cerrarse esas fronteras. Y la música no tiene fronteras.

En un país como el vuestro, donde no habláis mi idioma, de repente —se me pone el pelo de punta— os emocionáis con lo que yo canto, aunque no lo entendáis. Y a mí me pasa igual con la música de otras lenguas que no entiendo pero que me emocionan. Creo que de vez en cuando hay que dejar ese tipo de cosas, como la política, que está ahí y debe estar, y dedicarnos solamente a emocionarnos un poco porque lo necesitamos. Creo que es importante dejar que las emociones salgan un poco y compartir algo que no nos haga daño.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich Concierto de la cantante española Bebe

En España me manifiesto mucho menos en cuanto a la política porque con la lengua que tengo mejor que esté callada.

Hay artistas extranjeros, muy queridos en Rusia, que no quieren venir aquí porque no comparten la postura del Gobierno ruso actual.

Eso es un poco de ignorancia, me atrevo a decir. Este país no vive políticamente como viven otros países a los sí que yo tampoco he querido ir. Cada país vive sus circunstancias. Y yo sí que estoy aquí y me gusta además estar aquí.

En tus canciones a menudo hablas de la igualdad de géneros. Actualmente, va cobrando cada vez más fuerza el movimiento feminista por todo el mundo. ¿Qué opinas de eso?

Uy, eso está muy delicado. Yo creo que debería estar más el movimiento 'juntos'. A mí es lo que me han enseñado. Yo creo que el feminismo se está saliendo de lo que realmente debería ser. Comparto ciertas ideas feministas pero no comparto la situación que se está creando ahora.

Creo que estamos adoptando roles de los que nos quejábamos antes del hombre. El hombre y la mujer son más interesantes y hacen mejores cosas juntos. (…)

Los hombres han construido cosas maravillosas y las mujeres hacemos otras cosas maravillosas pero no somos mejores que ellos ni sin ellos vamos a ser mejores tampoco. Yo creo que es mejor que vayamos juntos. Además somos dos piezas maravillosas, los machos y las hembras encajan superbien.

Yo no soy feminista. No necesito meterme en ningún grupo. A mí me han educado así desde pequeña. Somos cinco hermanos: tres chicos y dos chicas. Y cada uno hacía su cama por la mañana, cada día hacía uno la cocina sin diferencia de chico o chica. Hay que ser iguales.

Si tú haces un trabajo igual que el mío, pues cobramos lo mismo. (…) Pero depende de qué trabajo estemos hablando. No podemos fiarnos siempre de las estadísticas. Las mujeres eligen trabajos quizás menos remunerados y de otra manera porque quieren estar en sus casas, prefieren elegir también una vida familiar. Y los hombres hacen trabajos mucho más fuertes y a lo mejor más arriesgados que necesitan estar mejor pagados. (…) Así que las estadísticas no siempre son muy reales. Creo que hay que estar juntos. Hay que arreglar cosas a nivel de igualdad pero la diferencia también nos ha hecho siempre maravillosos.

Aquí en Rusia tienes muchos fans. Algunos incluso empezaron a estudiar español porque les gustan tus canciones. ¿Qué sentiste cuando oíste a tanta gente rusa cantar tus canciones en español?

Es algo a lo que no me acostumbro. Y no debo además acostumbrarme. Es muy emocionante. Es superloco. Nunca te imaginas que algo que tú escribes en tu intimidad al final va a tener esta repercusión en alguien que no habla tu idioma, (…) y que te va a cantar con emoción. (…) Es una maravilla, una suerte, un regalo.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich Concierto de la cantante española Bebe

¿Te gusta ser famosa?

Hacer música y que tu música tenga repercusión y ser famoso no es lo mismo. La exposición pública es lo más peligroso de todo esto. Es con lo que más trabajo te cuesta lidiar y lo que más te cuesta aprender. Hay ciertos momentos de tu vida en que pierdes tu naturalidad. Hay que tener cuidado con eso. Hay gente que sabe llevarlo muy bien y le encanta. Pero luego hay otras personas que lo llevamos de otra manera. No es tan simple. Quieres tener tu vida diaria.

Sabes que en Rusia somos bastante supersticiosos. Por ejemplo, los actores entran al camerino siempre con el pie izquierdo, porque se cree que hacerlo con el pie derecho trae mala suerte. ¿Tú eres supersticiosa? ¿Hay algo que siempre haces antes de empezar un concierto?

Mi número es el 13. Así que no soy supersticiosa. Yo eso lo considero rituales más que supersticiones. Yo tengo rituales antes de cantar. Lo primero, estar tranquilita. Pongo música de piano porque me concentra. Bebo tequila pero creo que aquí no voy a poder tomarme un chupito de tequila porque no puede haber alcohol en el venue [lugar del evento]. No para emborracharme, sino un poco de tequila porque te da mucho calor en la garganta. (…) Y hago un poco de ejercicio, me estiro.

Tienes una hija. ¿Cómo ha cambiado tu vida su aparición?

Creo que todo se equilibra mucho más. Los días se hacen más largos y más cortos. Es decir, necesitas muchas más horas en el día, pero, a la vez, tu día está mucho más organizado y tienes mucho más tiempo para hacer cosas y otros días no tienes tiempo para hacer nada. Pero los niños sí cambian toda tu perspectiva de la vida y les das importancia a las cosas que realmente la tienen. (…)

Llego a casa y he tenido un día tremendo tanto por cosas de trabajo como por cosas personales y la miro y le digo: "Menos mal que estás tú". Y ella hace poco, pues, por una circunstancia que tuvimos en casa, me decía: "Menos mal que estoy yo, ¿verdad, mamá?" (…) Los niños hacen que los días tengan sol aunque no lo tengan y hacen que tú seas más fuerte. Yo siempre dije cuando ella nació que estoy mucho más tranquila pero que puedo ser también más peligrosa. Antes era quizás mucho más impulsiva porque va además en mi carácter y ahora intento decir: "Bueno, no pasa nada".

En el mundo de la música hay mucha competencia. No todos logran dar conciertos internacionales. ¿Qué hay que hacer para conseguirlo?

Trabajar. Hay que trabajar y luchar. Es que la gente quiere estar en el cielo pero sin trabajar. Ahora la inmediatez de las redes sociales y la tele a veces hace que la gente se crea un mundo de color de rosa y piensa que todo es muy fácil pero no, señores. A ver, no estoy trabajando en una mina, pero hay que trabajar. Pero cuando algo te gusta, es un trabajo que te hace feliz. Y aparte, es la vida. Depende de las metas que tenga cada uno y cómo quiera llegar a ellas.

¿Qué nuevas metas te propones como artista?

Más música. Hacer música y cosas nuevas. Ahora estoy trabajando con Medellín y con Bull Nene, que es un escritor de reggaetón. (…) Me apetece mucho entrar en los ritmos.