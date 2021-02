"Que salgan JLo y Shakira": The Weeknd defrauda en el intermedio de la Super Bowl

The Weeknd no acabó de despegar en el intermedio de la Super Bowl. A pesar de su buena interpretación vocal, la audiencia demandaba una mayor espectacularidad e invitados sorpresa. Las redes sociales no tardaron en hacérselo saber.

Los Tampa Bay Buccaners se apuntaron la Super Bowl LV tras arrasar a los Kansas City Chiefs. El marcador en el Raymond James Stadium se apagó con un 31-9 gracias a la excelente actuación de los jugadores de Florida. Especial mención a Tom Brady, quien lideró a su equipo hacia el segundo título de la franquicia. En su palmarés personal, la séptima Super Bowl que levanta. El quarterback acumula más anillos que ningún equipo de la NFL.

Fue la noche de Brady. No tanto de The Weeknd. El cantante canadiense era el encargado de realizar la tradicional actuación en el descanso del partido. 15 minutos dorados por los que han pasado artistas de la talla de Prince, Madonna, Rolling Stones, Diana Ross, Beyoncé o Lady Gaga. El Half Time Show es casi tan esperado como el propio partido.

Las expectativas eran altas. Días antes del espectáculo se filtró que The Weeknd había puesto siete millones de dólares de su bolsillo para la producción. Tenía una idea clara y quería reflejarla. El canadiense se paseó por las gradas del estadio, a un tercio de su capacidad por las restricciones sanitarias, como llegado de Las Vegas. A su disposición, un laberinto de luces, carteles de neón y fuegos artificiales. También su gran lista de temas. Desde Starboy o The Hills hasta Earned it o Blinding Lights, la canción más escuchada de 2020. Precisamente, este macrohit cerró el show con su intérprete en el césped, rodeado de un ejército de bailarines.

Sin embargo, el concepto no caló de la manera esperada en parte de la audiencia. Acostumbrada a presentaciones explosivas, el intermedio ofrecido por The Weeknd supo a poco. Su destacable muestra vocal no ha servido para que los espectadores incluyan la actuación en el libro de momentos históricos de la Super Bowl. En el recuerdo, más que el canto, queda la pirotecnia y las coreografías imposibles, pezones aparte. En redes sociales, los usuarios recordaron la fiesta latina del 2020, a cargo de Shakira y Jennifer López.

Shakira viendo como no la pueden superar en #HalfTimeShow pic.twitter.com/sT9NaerWNM — Adrián (@adrijc15) February 8, 2021

Todo el mundo viendo el show de The Weeknd...#HalfTimeShow pic.twitter.com/9MnJRNQm5K — Darling 💜 (@Darlingsauria) February 8, 2021

Tampoco perdonaron al de Toronto que actuase en solitario. En el Half Time Show suelen aparecer acompañantes junto al artista principal. El público especulaba con quién podría saltar al escenario. Sonaban con fuerza Daft Punk y Rosalía. Días antes del show, The Weeknd confirmó que no habría invitados especiales. A pesar de todo, se esperaban sorpresas. No las hubo.

Rosalia esperando su turno para salir en el #HalfTimeShow del #SuperBowl 🥺



👁👄👁 pic.twitter.com/wuIwHSAGAZ — Ian Plata (@ianplata) February 8, 2021

Yo, después de darme cuanta que esa supuesta aparición de Daft Punk en en show de medio tiempo de @theweeknd en el #SuperBowl fue todo humo. pic.twitter.com/M7j1CkJ9Sg — Pablo lazo (@JPabloLazo_) February 8, 2021

Así quedé esperando a Daft Punk y Ariana Grande en el Super Bowl con The Weekend pic.twitter.com/b6j7U1cygy — Diego (@Horrormuggle) February 8, 2021

El show de The Weeknd no fue el más espectacular de los vistos en la Super Bowl. No quita que no fuese un escaparate multimillonario para su música. Millones de ojos estaban puestos en él. También dedos, que no tardaron en convertir al cantante en carne de meme.

Cuando me despierto en mi clase y me doy cuenta que tenía la cámara prendida #TheWeeknd #SuperBowl pic.twitter.com/EFSbMuzwbM — Becerra 🐂 (@AbrahamABHdz) February 8, 2021

Después de la gran inversión en el Super Bowl, le tocó regresar en metro #TheWeeknd pic.twitter.com/eX0HPyofT4 — Victorbp_xd (@Victorbp_xd) February 8, 2021

División en la opinión pública sobre el intermedio de The Weeknd. Un espectáculo correcto, pero sin grandes alardes. Pero, que sirve, como mínimo, para ascender posiciones en las listas de ventas. Y es que tras pisar el escenario de la Super Bowl, los artistas suelen liderar las tablas de éxitos. En 2020, tras su actuación, Shakira incrementó en un 957% el número de descargas en plataformas digitales. Jennifer López elevó sus ventas un 800%. Coldplay y Beyoncé reunieron más de seis millones de dólares tras sus respectivos shows. Precisamente, el grupo británico tampoco pasó a los anales de la historia de los intermedios. Pero, como dijo Oscar Wilde. "Hay solamente una cosa en el mundo peor que hablen de ti, y es que no hablen de ti".