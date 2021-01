¿Realidad o ficción? Cinco grandes incoherencias de la serie 'Vikingos'

Claro que no se trata de un documental, sino de una obra de ficción y, a pesar de que fue un proyecto de la cadena History Channel, el creador y escritor de todos los episodios de Vikingos, Michael Hirst, nunca ocultó que se había inspirado en varias sagas nórdicas y épocas históricas.

No obstante, basta un mediano conocimiento de la historia para ver que la serie está repleta de fallos históricos. Te invitamos a ver algunos de los errores más disparatados cometidos por los creadores del show que probablemente no habías notado.

Cronología reducida

La serie creada por Hirst intenta resumir en 7 temporadas hechos ocurridos a lo largo de tres siglos diferentes. Por eso, los guionistas no prestaron mucha atención a la veracidad de las fechas de algunos eventos mostrados en la serie, por lo que estuvo desde el principio plagada de incoherencias cronológicas.

Por ejemplo, en la primera temporada, los hermanosencabezan el histórico asalto al monasterio Lindisfarne. En realidad esto ocurrió en el año 793, cuando ni uno ni el otro habían nacido. Luego, los mismos protagonistas realizan la invasión a París (845) y al final firman el Tratado de Saint-Clair-sur-Epte (911). Si bien esos tres hechos por separado tuvieron lugar en la realidad, lo cierto es quey fueron perpetrados por diferentes grupos de guerreros escandinavos.

Cabe señalar que los verdaderos Ragnar y Rollo no fueron hermanos y nunca se conocieron en la vida real, y es que Ragnar fue ejecutado en 865, cuando el primer duque de Normandía, conocido como el Rollón el Caminante, apenas tenía 5 años.

En lo que respecta a los reyes Halfdan el Negro y Harald Cabellera Hermosa, que aparecen en la serie como dos hermanos, en realidad eran padre e hijo. Y el personaje del rey Carlos incorporó las características de ni más ni menos que tres monarcas: Carlos II el Calvo (840-877), Carlos III el Gordo (839-888) y Carlos III el Simple (879-929).

¿Apellidos o apodos?

Los principales protagonistas de la saga llevan como apellidos lo que en realidad no lo son. Y es que los escandinavos no usaban apellidos. En vez de esto, usaban los llamados patronímicos que terminaban en -son, -sson, o -sen (hijo) en caso de los hombres y -dottir (hija) si hablamos de las mujeres.

En cuanto a los apellidos de la serie como Lodbrok (pantalones peludos), Jarnsida (costado de hierro) o Harfagri (cabellera hermosa), en realidad no son más que apodos de una persona en particular y que no se pueden aplicar a una familia entera. Así, al personaje de Ivar inn Beinlausi (el Deshuesado) a menudo lo llaman por el apodo de su padre Lodbrok, cuando en realidad su nombre real era Ivar Ragnarsson (hijo de Ragnar).

Además, algunos de los personajes de la serie parecen no tener nombres en absoluto, puesto que solo se llaman por sus patronímicos como Haraldson, Olaffson o Jurgensen, entre otros.

¿Invasión rusa a Escandinavia?

Pocos son los grandes proyectos cinematográficos que evitan caer en la tentación de mostrar algún personaje ruso cruel, maquiavélico y vengativo, con un papel claramente maligno. Y Vikingos no fue la excepción. La trama de la sexta temporada de la serie ronda alrededor de cómo el varego Oleg de Nóvgorod, uno de los creadores de la antigua Rus, se prepara para realizar una invasión a Escandinavia, persuadido por el caudillo vikingo Ivar el Deshuesado.

Si bien ambos personajes son reales, lo cierto es que los historiadores no cuentan con argumento alguno para creer que se hayan encontrado jamás. Más que eso, cuando Oleg entró en la escena histórica y se hizo regente del pequeño príncipe Ígor en el 879, Ivar, quien falleció en el 873, ya llevaba 6 años muerto.

"Leí los libros sobre la ruta de la seda y los vikingos de la Rus y luego leí sobre el príncipe Oleg, el profeta. Era un gobernador extraordinario"; declaró Hirst en una entrevista con Variety. Subrayó que la idea de una unión entre Ivar y Oleg se le ocurrió cuando pensó que sus personajes ya "viajaron mucho al Oeste" y que hubiera sido lógico que "volvieran al Este".

También es totalmente inconsistente el giro argumental sobre una supuesta invasión de los rus —como se les llamaba a los antiguos habitantes de la Rus— a Escandinavia.

En realidad, todas las campañas de Oleg. En 882, tomó el control de la ciudad de Kiev y la convirtió en la capital de la Rus, de ahí el término historiográfico Rus de Kiev.

Al mismo tiempo, los daneses y escoceses sí que invadieron a Rusia en numerosas ocasiones y no fue hasta el siglo XVIII que el primer emperador ruso Pedro el Grande logró expulsarlos definitivamente de los territorios ocupados. Pero eso es otra historia.

¿Rusos mongoles ninjas?

En la saga, los rusos son una nación cristiana: tienen todos los atributos como cruces o iglesias de madera. No obstante, la cristianización de la Antigua Rus solo tuvo lugar en julio de 988, más de cien años después de lo mostrado en la serie.

Al mismo tiempo, los guerreros que participan en la cruzada del príncipe Oleg no tienen mucho en común con los verdaderos guerreros varegos y su vestimenta se asemeja más a la que llevaban los mongoles que invadieron Rusia cuatro siglos más tarde. Algunos de los guerreros incluso llevan máscaras negras parecidas a las de los ninja japoneses.

Otro detalle que llama la atención es la aparición en la Antigua Rus de un... globo aerostático que en realidad fue inventado en el siglo XVIII.

¿Mujeres comandantes?

En la sociedad vikinga las mujeres tenían un alto nivel de autonomía y empoderamiento, sobre todo en comparación con otras culturas contemporáneas. Gozaban de gran autoridad en casa, podían decidir con quién casarse, divorciarse, heredar y participar de forma activa en las asambleas de los diferentes clanes. La varega Olga llegó incluso a gobernar la Antigua Rus después de la muerte de su marido Ígor, algo inédito para Europa.

En la serie, la primera esposa de Ragnar Lodbrok,, inspirada en la doncella escudera de las crónicas del historiador medieval danés Sajón Gramático, es una verdadera guerrera que combate codo a codo con los hombres y participa en campañas de saqueo y conquista junto a otras mujeres vikingas.

No obstante, pese a que hay pruebas arqueológicas de que hubo mujeres entre los guerreros vikingos, este fenómeno nunca tuvo un carácter masivo ni tampoco se han encontrado evidencias fiables de que llegaran a comandar grupos de guerreros.

No obstante, las mujeres a veces acompañaban a sus esposos en las expediciones militares, donde brindaban apoyo a los guerreros y cuidaban de los heridos.

Y tú, ¿qué opinas acerca de la serie Vikingos? ¿Eres fan de esta espectacular mezcla de hechos históricos con ficción? ¡Comparte tu opinión con nosotros!