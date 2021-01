El ruso Víktor Drago levanta pesas sumergido en agua casi congelada | Vídeo

"Quiero destacar que no incito a nadie a repetirlo. Antes que nada, este vídeo es una broma. No llamo a la gente no preparada a meterse en el agua congelada ni a levantar pesas", señaló Víktor.

📹 El deportista ruso Víktor Drago es un levantador de potencia que hace vídeos de sus inusuales entrenamientos en el agua congelada, arrastrando enormes camiones o a sus hijos en trineos



👉 https://t.co/zTE2jsZ3jh pic.twitter.com/VNYUO4aw2M — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) January 9, 2021

Según el atleta, la idea era reírse de los estereotipos que existen sobre la imagen de un hombre ruso. Y por eso se puso un gorro típico del país para el vídeo.

"Muchos han dicho que faltan unas válenki (botas de fieltro), una balalaika y un oso con un cronómetro en el vídeo. Pero mi oso está durmiendo ahora. Y cuando se despierte, lo haremos", bromeó el deportista al referirse al sueño invernal de los osos.

El seudónimo del deportista ruso hace referencia al personaje de Viktor Drago, hijo de Iván Drago, de la serie de películas estadounidenses de Rocky.