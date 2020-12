Zendaya se convierte en la nueva cara de Valentino: "Una joven poderosa y feroz"

En su página web, la marca italiana afirmó que la también activista por los derechos de la comunidad negra "representa la encarnación perfecta del mundo Valentino. Una mujer fuerte y llena de vibraciones emocionales que interpreta el significado de cada creación que viste".

Por su parte, el director creativo de Valentino, Pierpaolo Piccioli, declaró en su cuenta oficial de Instagram que Zendaya "es una joven poderosa y feroz que utiliza su talento y su trabajo para expresarse a sí misma, sus valores y también a su generación".

La propia joven —que ya trabajó con famosas marcas comoy hasta diseñó una colección con— expresó que "está orgullosa de tener el honor de convertirse en la nueva cara de Valentino". "¡Parece un sueño!", agregó.

En septiembre, Zendaya —quien cumplió 24 años el 1 de septiembre— se convirtió en la persona más joven en recibir un premio Emmy a la mejor actriz en una serie dramática por su papel en la serie Euphoria. Además, ha sido la segunda mujer afroamericana en ganar en esa categoría: la primera fue Viola David, en 2015, por su trabajo en How to Get Away with Murder (titulada Lecciones del crimen en Latinoamérica y Cómo defender a un asesino​ en España).