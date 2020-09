Zendaya, la más joven en ganar un Emmy a mejor actriz en una serie dramática

Anteriormente, la más joven ganadora del premio en esta categoría era Jodie Comer, quien tenía solamente 26 años cuando fue galardonada en 2019 por su actuación en Killing Eve.

"Sé que parece un momento realmente extraño para celebrar, pero solo quiero decir que hay esperanza en los jóvenes. (...) Y solo quiero decirles a todos mis compañeros que están haciendo el trabajo en las calles: los veo, los admiro, les agradezco", dijo la ganadora del premio.

Esta fue la primera vez que Zendaya , quien cumplió 24 años el pasado 1 de septiembre, fue nominada a los Emmy. El papel que le rindió el premio fue el de Rue, una adolescente problemática que lucha contra la adicción a las drogas, en la serie Euphoria.

Además de ser la más joven en convertirse en mejor actriz de drama en la televisión estadounidense, Zendaya es la segunda mujer afroamericana en ganar en esa categoría. La primera fue Viola Davis, en 2015, por su papel en How to Get Away with Murder —Lecciones del crimen en Latinoamérica y Cómo defender a un asesino​ en España—.