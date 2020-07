El cuerpo de Oriana Sabatini como nunca lo viste (y un mensaje discutido) | Vídeo

Oriana Sabatini sorprendió a las redes sociales con un posteo en su Instagram que no pasó desapercibido. La actriz, modelo y cantante argentina, de 24 años, compartió con el mundo su experiencia con los trastornos de alimentación.

A través de un video en el que muestra partes de su cuerpo con las que se siente insegura, Sabatini buscó dar un mensaje que, según dijo, a ella le "hubiera gustado ver cuando era adolescente".

Junto a la filmación, explicó que, tras sufrir un "atracón" —episodio de ciertos tipos de trastorno alimenticio en que la persona come más comida que la habitual sin poder detenerse—, decidió hacer un video mostrándose como es.

Según ella, no busca "convertirse en una gurú del amor propio" ni dar "una lección", sino que quería compartir su experiencia ya que cree que la puede "hacer sentir mejor".

"Sé que tengo poco culo, pocas lolas, no estoy dura, estoy llena de estrías, claramente un poco de celulitis, y está bien; a esta altura me animo a mostrarme así porque no hay nada que me puedan llegar a decir que sea peor que todo lo que yo en mi cabeza ya me dije" enunció.

Tras esto, muchas personas cuestionaron que la joven se refiriera a su cuerpo como imperfecto o defectuoso, ya que se dedica al modelaje y tiene un cuerpo "hegemónico".

Oriana Sabatini no puede ser tan ridícula de decir que no es perfecta y literal tuvo que apretarse las piernas para que se note la celulitis, en vez de hacerme reflexionar me haces dar lastima, amo a todas las mujeres pero esas acciones de querer ser algo que NO LO SOS, no va. — ソルムニョス (@munozzsol) July 16, 2020

Fuaa si Oriana sufre por su cuerpo yo me tengo que pegar un tiro? Que sociedad enfermiza que patologizen un rollito que es natural del cuerpo humano de tal manera que la mina allá generado un trastorno alimenticio. — • Betty • (@BettyOnofrio) July 16, 2020

​Sin embargo, muchos otros salieron en defensa de Sabatini, y cuestionaron que los trastornos alimenticios son enfermedades psicológicas y que la belleza exterior no exime de padecerlos.

oriana sabatini via publicacion en instagram ❤ pic.twitter.com/G0tQAOqDYt — alma (@bordonabatini) July 16, 2020

épico que una piba como oriana sabatini, ícono de la belleza hegemónica probablemente para toda una generación, pueda correrse de ese modelo por un rato y hablar con crudeza de una problemática que nos viene golpeando de forma masiva hace años. se me alegra el corazoncito. — azpiolita (@Mily_Azpio) July 16, 2020

en mi opinión, si nosotros los simples mortales nos sentimos mal con nuestro cuerpo normal, imaginate oriana sabatini trabajando en una industria en donde la imagen es lo que vende. no sé, piénsenlo — 🌸 (@inesdepluton) July 16, 2020

