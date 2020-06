"La Flaca": la historia detrás del primer gran éxito de Jarabe de Palo

En 1995, durante un viaje laboral en el que el músico buscaba despejarse antes de grabar el video musical El lado oscuro, Donés conoció a la cubana Alsoris Guzmán, La Flaca, una modelo con la que convivió en sus días en la isla. La historia es parte de la autobiografía del cantante, 50 palos... y sigo soñando, donde narra lo ocurrido con la mujer.

Alsoris fue elegida para participar en el videoclip, pero las lluvias continuas en La Habana impidieron las grabaciones. Por esos días la modelo también se mudó a la misma habitación donde dormía Pau Donés, aunque cada uno descansaba en su propia cama.

"Y entonces, el último día, yo que nunca la había mirado con otros ojos que no fueran los de una hermana... esa noche salimos, nos tomamos unos mojitos. Justo al día siguiente nos íbamos, y entonces llegamos a la habitación como siempre, y cuando salgo del baño me dio por mirar hacia su cama", relató el cantante en su autobiografía.

De acuerdo con la historia, en ese momento Donés confesó a Alsoris que no podría irse de la isla sin pasar una noche con ella. Luego de eso ambos se abrazaron en la cama de la modelo, donde ambos se quedaron hasta la mañana siguiente.

"Me recosté en la cama, la abracé y el siguiente recuerdo que tengo es despertarme con el sol de la mañana dándome en la cara, abrazado a Alsoris, pero totalmente vestido", contó Pau.

"Con la emoción del momento me levanté de la cama, agarré un lapicero, un papel y le escribí un poema, una poesía muy bonita con muy pocos versos. Hice una copia y la metí en un sobre. Me fui al aeropuerto y ya cuando nos despedimos le digo: "Alsoris, cuando me haya ido léete una cartita que te he dejado en este sobre, que es un regalito en agradecimiento por todo lo que me has dado en estos días en La Habana". Pasé el control de las visas y cuando me giré estaba ella leyendo esa cartita y llorando como una magdalena", relató.

Aunque el tema de Jarabe de Palo da a entender que se trata de una historia de desamor entre el cantante y la modelo, Alsoris Guzmán, contó su versión de la historia hace años para El Mundo.

"Surgió un beso, pero ya; un beso en el autobús cuando íbamos en viaje por Cuba. Él era una persona tímida entonces, aparte de que éramos muy jóvenes; y a mí no me pidas mezclar el trabajo con otra cosa", comentó entonces.