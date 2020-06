"Me duele el corazón": Rosalía apoya el movimiento Black Lives Matter

"Me duele el corazón cuando pienso que a día de hoy aún hay gente que pierde la vida y es tratada injustamente por el color de su piel. Y quiero usar mi cuenta para decirlo", comenzó la cantante de 26 años.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LA ROSALÍA (@rosalia.vt) 31 Май 2020 в 3:43 PDT

La artista expresó su indignación y desacuerdo con el racismo e hizo un llamamiento a la justicia.

"Nunca entenderé por qué nuestra sociedad es racista y aún menos por qué seguimos permitiendo que lo sea. Amémonos, respetémonos, informémonos, preguntemos, aprendamos a hacerlo mejor en nuestro día a día y no permitamos ni callemos injusticias. Black Lives Matter", escribió la joven.

Rosalía completó el mensaje con una imagen con la frase repetida en inglés: We cannot stay silent about things that actually matter (No podemos quedarnos callados ante cosas que realmente importan).

De este modo, la cantante une su voz a varios artistas y celebridades que condenaron la muerte de George Floyd.

El fallecimiento de Floyd provocó los disturbios y las protestas en varias ciudades en EEUU y en otros países. Las calles de las ciudades de todo el país han sido testigo de graves enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden.

Las manifestaciones han tenido lugar incluso frente a la Casa Blanca, haciéndole a Donald Trump refugiarse en el búnker subterráneo del edificio, según New York Times.