Trump se habría refugiado en un búnker durante las protestas del 29 de mayo

El periódico The New York Times fue el primero en informar del traslado del presidente al llamado Centro de operaciones de emergencia cuando los manifestantes estaban arrojando ladrillos y botellas delante de la Casa Blanca, y la policía respondía con gas pimienta. Un portavoz de la administración, Judd Deere, se negó a confirmarlo diciendo que "la Casa Blanca no hace comentarios sobre los protocolos y decisiones de seguridad".

Según la CNN, el presidente estuvo en el búnker poco menos de una hora. Una fuente familiarizada con el protocolo dijo que la primera dama de EEUU, Melania Trump, y su hijo, Barron, también habrían sido trasladados a la instalación. "Si la condición en la Casa Blanca se eleva a ROJO y el presidente es trasladado [al Centro de operaciones de emergencia], Melania Trump, Barron Trump y cualquier otro miembro de la primera familia también serían trasladados", explicó

El domingo por la noche, la Casa Blanca advirtió a los empleados que deben ir a trabajar el lunes que mantengan ocultos sus pases hasta que lleguen a un punto de entrada del Servicio Secreto y después de que se vayan, según un correo electrónico que fue visto por la CNN.

Las manifestaciones en distintas ciudades de Estados Unidos se desataron luego de la muerte de Floyd, un ciudadano afroamericano de 46 años, a manos de la policía el pasado lunes en Minneapolis, en un episodio que fue filmado y rápidamente se volvió viral

Las imágenes muestran a un oficial de policía blanco que sujeta a Floyd en el suelo con la rodilla en el cuello durante varios minutos.

Floyd repetidamente le dice al oficial de policía que no puede respirar hasta que queda inconsciente; murió en un hospital local poco después.

El agente, Derek Chauvin, fue acusado el viernes de homicidio involuntario.