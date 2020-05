¿Qué tienen en común Rosalia y Björk?: un poema de Antonio Machado

Alejandra Ghersi, nombre de Arca, publica disco el 26 de junio. KiCk será el cuarto álbum de la cantante venezolana, desde hace unos años instalada en Barcelona. Una obra que, según Arca, será una oda a la mutabilidad y la transformación, la fluidez de género y la libertad de expresión.

Un disco en el que. Ambas colaborarán en temas distintos del largo, aunque en el caso de la islandesa, su participación es peculiar. Y es que la intérprete de All is full of love, en la canción Afterwards, además de cantar,. Björk entonará la parte central del poema Anoche cuando dormía.

"Anoche cuando dormía/ soñé, ¡bendita ilusión!, que una colmena tenía/ dentro de mi corazón;/ y las doradas abejas/ iban fabricando en él,/ con las amarguras viejas/ blanca cera y dulce miel", dicen las estrofas del poeta sevillano.

Una idea que nació de la propia Björk según explicaba Arca al portal musical Pitchfork. No obstante, la islandesa contó con una profesora especial. Y es que Rosalía ayudó con la pronunciación a la de Reikiavik.

"Rosalía estaba en el mismo hilo de correo electrónico, y ayudó un poco con la pronunciación. Pero amo la forma en que Björk canta, no hay pronunciación correcta o errónea. Cuando me envió el archivo para la grabación se me puso la piel de gallina", comentó en la misma entrevista Arca.

Esto no es la primera vez que la autora de Pienso en tu mirá ofrece sus servicios como profesora de español. El año pasado la catalana echó una mano a Alicia Keys para su parte de la versión bilingüe del tema Calma de Pedro Capo y Farruko. Una ayuda que recibió la estadounidense vía videollamada, después de que telefoneara a Rosalía. La clase sirvió, Keys aprobó y Rosalía tanteó un camino distinto si algún día quiere dejar la música.