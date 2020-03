Qué es de la vida del niño que interpretó a Darth Vader después de la cárcel

Cuando comenzó a filmar Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma, la primera película de la trilogía de precuelas de la saga original de Star Wars, Jack Lloyd tenía ocho años. Había audicionado entre cientos de niños hasta que George Lucas le dio el papel.

Lloyd interpretó a Anakin Skywalker, un niño esclavo del planeta Tatooine. La presencia de la Fuerza en Anakin era tan poderosa que el maestro jedi Qui-Gon Jinn decidió acogerlo bajo su tutela para entrenarlo. Pero quien parecía destinado a ser "el Elegido" se pasó al lado oscuro de la Fuerza para convertirse años después en el Señor de los Sith.

Cuando se estrenó La amenaza fantasma, Jake apenas tenía 10 años. Las reseñas del film no fueron muy positivas. Muchos fans de la saga galáctica tampoco lo recibieron muy bien. Parte de las críticas al trabajo de Lucas iban dirigidas desempeño de Lloyd. El niño, aunque ganó un Young Artists Award al Mejor actor de 10 años o menos, también fue nominado a los premios Razzie. Él y Natalie Portman estuvieron ternados como La peor pareja en pantalla, y en solitario, Lloyd obtuvo una nominación a Peor actor de reparto. Demasiado castigo para un niño.

Por qué Jake Lloyd dejó la actuación

Luego de actuar en, Lloyd dio voz a Anakin para los videojuegos de la franquicia lanzados por LucasArts. Su última película fue Madison —filmada en 2001 aunque estrenada en 2005—. Luego, dejó la actuación.

Lloyd declaró en 2012 al Daily Telegraph que su decisión se debió al constante acoso escolar que sufría por parte de otros niños. "Ellos hacían el sonido del sable láser cada vez que me veían. Era una completa locura (...) Toda mi vida escolar fue un verdadero infierno". De hecho, Lloyd se deshizo de todos los suvenires de Star Wars que poseía.

Asimismo, recordó que las actividades de prensa y promoción que demandaban el estreno del film fueron agotadoras: a veces hacía más de 60 entrevistas por día.

En una entrevista concedida en 2017, Mark Hamill —célebre actor que le dio vida a Luke Skywalker, hijo de Anakin— hizo frente a la mala fe de algunas críticas sobre La amenaza fantasma y las otras precuelas, así como al maltrato que sufrió Lloyd:

"No podía creer algunas de las cosas que se dijeron sobre las precuelas (...) más allá de 'no me gustaron; ustedes arruinaron mi infancia'. Aún estoy enojado con la forma en que trataron a Jake Lloyd. Él tenía solo 10 años, y él hizo exactamente lo que George [Lucas] quería que hiciera".

No obstante, en años posteriores, Lloyd comenzó a participar en algunas convenciones de ciencia ficción y fantasía, donde no dejó de referirse también a los ataques contra el personaje Jar Jar Binks, no menos vilipendiado por el fandom. Vale recordar que Ahmed Best, el actor de voz y movimientos de Binks, sufrió tanto el impacto de las críticas que hasta pensó en quitarse la vida.

Entre 2009 y 2012, se supo que Lloyd estaba dedicado a la edición cinematográfica y que estaba estudiando psicología. Aún quedaba una etapa más oscura por delante.

Cárcel, esquizofrenia e internación psiquiátrica

En junio de 2015, Lloyd fue arrestado luego de haber intentado escapar de la policía en su automóvil. Tras 40 kilómetros de persecución por una autopista, el actor chocó en un camino lateral. Las autoridades le presentaron cargos por no haberse detenido ante el pedido policial, resistirse al arresto, manejo imprudente, y conducir sin licencia.

Poco después, el portal TMZ reportó que el actor había atacado a su madre, Lisa Riley, en marzo de ese año. Según Riley, la agresión se produjo porque su hijo no había tomado las medicinas que le fueron prescritas para tratar su esquizofrenia . La enfermedad le había sido diagnosticada al actor cuando tenía 19 años.

Lloyd fue trasladado de la cárcel a una institución psiquiátrica 10 meses después de su arresto. En 2018, su hermana menor, Madison, murió de causas naturales. Madison había tenido un pequeño cameo en La amenaza fantasma.

A principios de 2020, el portal Geek News Now difundió un comunicado que recogía las palabras de la madre de Lloyd, en el que se daba cuenta del estado de salud actual del actor:

"Nos gustaría agradecer a todos por sus amables palabras, apoyo y buenos deseos. A Jake le han diagnosticado esquizofrenia paranoide, pero por desgracia él también tiene un síntoma llamado anosognosia que le causa una falta de comprensión de su enfermedad. Esto se suma a la lucha que enfrenta, que ha sido muy difícil luego de la trágica pérdida de su hermana menor, Madison. Él se trasladó cerca de su familia y todos estamos trabajando duro para ayudarlo con esto. Él aún es una persona amable y cariñosa, y deseamos que recupere su personalidad divertida y entretenida lo más pronto posible. Jake seguirá mejorando con el amor y el apoyo que ustedes continúan mostrando”.

Según el Centro Nacional para la Información Biotecnológica —NCBI, por sus siglas en inglés—, la anosognosia es una condición neurológica asociada a las enfermedades mentales como esquizofrenia, demencia y daño cerebral estructural. Una de cada dos personas con esquizofrenia sufre de anosognosia, para la cual no hay un tratamiento específico. Sin embargo, la terapia cognitiva es de ayuda.