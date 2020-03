La actriz Leticia Calderón y su fobia a los gatos indignan a los internautas

Durante una entrevista en el lugar donde se graba la serie, la actriz abandonó el set por culpa de un gato que apareció en el jardín donde se realizaban las grabaciones. Calderón confesó que tiene miedo a los gatos y que ha tenido que lidiar con ello toda su vida.

"Les tengo terror a los gatos. Está por allá y aquí se está grabando la novela, así yo no puedo. Se fue, pero sigue por aquí, les tengo pánico, pero no sé por qué es", afirmó a la prensa.

Detalló que no sabe la razón de esta aversión e incluso visitó a varios psicólogos para intentar superar el miedo, pero todavía no lo logró.

"Mi mamá no me ha dicho si tuve algún percance con esos animales, quizás me arrojó un gato. He ido a psicólogos y no funciona, necesito manejar eso, no puedo ponerme así", explicó.

La actriz también agregó que su fobia es tan seria que sería capaz de matar algún felino si sintiera que quiere hacerle algo.

"Mis hijos saben que si vamos pasando periférico y veo un gato, no me importa atropellarlo. Se tienen que agarrar de algún lado, la mano, pero yo corro y paso encima de él", declaró Calderón.

La actriz compara su fobia con la de arañas o serpientes y lamenta que la gente no entienda su temor y la critique.

"La gente no entiende qué es el miedo, me dan ganas de preguntarles a las personas a qué le tienen fobia y traerles una araña, una víbora o aventarlos de un paracaídas para que me entiendan. No puedo ir a una casa de una amiga que tenga gatos", aseguró.

Mientras tanto, su revelación causó un revuelo en las redes sociales donde le dieron un apodo y el hashtag #Ladymatagatos se hizo una tendencia. Los usuarios denunciaron intentos de incitar la violencia contra los animales y compartieron publicaciones con imágenes de felinos.

Si veo a Leticia Calderón la atropello 😂🐱😂 pic.twitter.com/uo818f6DEp — Sebastián Huerta (@sebastianhmx) March 3, 2020

Según la lógica de la #LadyMataGatos, si le tengo miedo a alguien/algo, lo debo matar...?

Ni pvta idea de quien era #LeticiaCalderon hasta que su nombre salió en tendencias, de la peor manera de hacerse notar o llamar la atención. pic.twitter.com/sQ1syCRRis — MexaStar☆🇲🇽 (@StarCC5) March 3, 2020

Leticia Calderón es TT no por mala actriz, si no porque odia los gatos.

Uno puede no gustarle los gatos pero nunca debe de incitar la violencia a los animales. pic.twitter.com/jTelppEdY6 — Lucas jos (@FabianticoLL) March 3, 2020