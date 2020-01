Eminem reaparece y sorprende a sus seguidores con un nuevo álbum | Vídeo

Marshall Bruce Mathers, más conocido como Eminem reapareció con su nueva producción musical denominada Music To Be Murdered By inspirado en el cineasta Alfred Hitchkock.

"¡Inspirado por el maestro, Alfred! To Be Murdered By", escribió el artista en su cuenta de Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marshall Mathers (@eminem) 16 Янв 2020 в 9:37 PST

El nuevo material discográfico es el número 11 del polémico rapero que esta vez no dejó de ser criticado por la letra de Darkness, una de las 20 canciones que contiene su álbum, donde expresa algunos mensajes a favor del control de armas en EEUU.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marshall Mathers (@eminem) 16 Янв 2020 в 10:03 PST

En el polémico vídeo de Darkness el artista finge un tiroteo en un concierto suyo y también usa escenas del último tiroteo masivo en Las Vegas, Nevada, con el mensaje "haz escuchar tu voz y ayuda a cambiar las leyes de armas en América" por lo que también recibió duras críticas.

Los internautas tambiénde la canción Unaccommodating, donde al parecer el cantante estadounidense se burla de Ariana Grande y el ataque que tuvo lugar en su concierto en Manchester el año 2017 donde 22 personas perdieron la vida.

"Estoy contemplado bombas en el juego como si estuviera en un concierto de Ariana Grande"​, dice la letra.

No es la primera vez que las letras de las canciones del rapero estadounidense son cuestionadas y criticadas, también causó polémica el año 2000 su canción The Real Slim Shady donde se burló de Britney Spears y Cristina Aguilera.