Ariana Grande genera controversia en las redes con su nueva canción

La nueva canción de Ariana, Boyfriend —novio, en inglés—, habla de una relación amorosa indefinida. El lazo poco claro entre la pareja se explica en el estribillo: "Tú no eres mi novio y yo no soy tu novia, pero no quieres que me vea con nadie más y yo no quiero que te veas con nadie más".

En el videoclip del tema, Ariana y uno de los integrantes de Social House se ponen celosos y pasan a imaginar lo que harían con las personas con quienes hablan su pareja: pegarles, clavarles una flecha en la mano o, incluso, sacarles el corazón.

Aunque, en realidad, no llevan las acciones violentas a cabo y solamente se las imaginan, la relación retratada generó un debate en las redes acerca de las relaciones tóxicas. Mientras unos criticaron duramente a la cantante por el videoclip, otros consideraron que es solamente una pieza de humor que no debe ser tomada en serio.

Ya vi el video de "Boyfriend" de Ariana, y despelucade quedé por razones como el presupuesto y la incorporación del elemento imaginativo, pero estoy molesto porque se sigue perpetuando la idea de "women vs women to get a man". La canción es incre, tho. — Policromático (@CarlosDEguiluz) August 2, 2019

quede asi con el video de #boyfriend de ariana wtf pic.twitter.com/dsGb0hTgG4 — Soll” (@lwtwxnder) August 2, 2019

ariana sacó la canción boyfriend para las relaciones tóxica de este mundo #Boyfriendtonight pic.twitter.com/kUO2zxLm4N — BELLA 🇪🇨 (@jellastk) August 2, 2019

#Boyfriendtonight

X : en boyfriend ariana promueve una relación tóxica, hay que cancelarla



yo:pic.twitter.com/q2zRt0KnWi — salito (@god_is_arii) August 2, 2019

no chicos. ariana no promueve "el machismo". en el video simplemente representa lo intensa que puede llegar a ser nuestra mente cuando estamos celosos y queremos a alguien. toda una metafora.



lo pueden tomar como quieran igual, pero calmense xfa.#Boyfriendtonight pic.twitter.com/ETmumZ78AH — u ain't my boyfriend (@badidearichan) August 2, 2019

Ya si igual no me importaría tener una relación toxica con Ariana, solo miren su carita 😍😍😍🙆🏻‍♂️ #boyfriend pic.twitter.com/j7XRFOndng — Alex🌙👨🏻‍⚕️💚 (@Alex_DamianFco) August 2, 2019

Pese a toda la controversia, el vídeo ya sumaba más de cuatro millones de visualizaciones en YouTube apenas cinco horas después de ser publicado.