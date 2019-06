¡Feliz cumpleaños, Ariana! La estrella del pop cumple 26

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ariana Grande (@arianagrande) 25 Июн 2019 в 10:23 PDT

En el último año, ha publicado dos álbumes que han alcanzado el número 1 —'Sweetener' y 'Thank U, Next'— y sus canciones 'Thank U, Next' y '7 Rings' alcanzaron los primeros sitios en los charts. Además, ha sido una estrella del festival Coachella y ha ganado el Grammy al mejor álbum vocal pop.

Ariana Grande nació en una familia adinerada. Su madre era directora de una corporación y su padre era dueño de su propia firma de diseño gráfico. También tiene un medio hermano, Frankie Grande, con el que se ha asociado musicalmente.

Ariana es de ascendencia italiana, tanto en el lado materno como en el paterno. Se llama a sí misma italoamericana. Nació en Boca Ratón, Florida (EEUU), en 1993.

Su asociación con el arte y la música comenzó a una edad muy temprana. Actuó en muchas obras de teatro y musicales. A los 13 años ya quería grabar su propio disco de R&B, pero las compañías discográficas no estaban seguras de que alguien comprara un álbum de una cantante tan joven. Entonces se concentró en su carrera en el teatro.

Debutó formalmente en la música con su álbum que 'Yours Truly'. Tuvo un éxito inmediato y estuvo en el número 1 de las listas de éxitos de Estados Unidos casi inmediatamente después de su lanzamiento.

Grande ha sido asociada con una gran variedad de actividades filantrópicas. Recaudó mucho dinero para obras de caridad y, junto a su hermano Frankie, enseñó danza y música a los niños de Sudáfrica.

Una gran tragedia ocurrió en un concierto suyo en Mánchester (Reino Unido) en el 2017. Un terrorista suicida cometió entonces un atentado que se llevó las vidas de 23 personas.