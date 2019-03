¿Cuánto pagaste por ver a Luis Miguel? Un imitador revela que fue contratado en Argentina

Rey, reconocido por su parecido con casi exacto con Luis Miguel, aseguró a la televisión argentina que al menos en una ocasión tuvo que hacer su papel de doble desde la llegada del artista mexicano a Córdoba.

Si bien por contrato el imitador no pudo revelar muchos detalles, sí admitió cómo otra vez recurrieron a su parecido para despistar a los seguidores del Sol de México, según publicó el diario Clarín

"No puedo decir cuándo fue porque no hubo un solo medio, y yo no trabajo para el medio. De repente tengo que salir del hotel, subirme a una camioneta e ir a un lugar", detalló.

En una ocasión, Rey aseguró que llegó a reemplazar a Luis Miguel por unos 40 minutos en un show el 13 de noviembre de 2010, en la ciudad de San Luis, al centro oeste de Argentina.

El cantante mexicano llegó a la Argentina el 25 de febrero y tuvo presentaciones en el Orfeo Superdomo de Córdoba y en el Campo Argentino de Polo. Según el itinerario, el 6 de marzo partirá rumbo a Paraguay para seguir con su gira.

Entonces, ¿cuántos vieron al Luis Miguel original?

