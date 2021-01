La reaparición de Ma no logra solucionar los problemas de Alibaba

La reaparición del multimillonario Jack Ma en un vídeo no ha servido para resolver la problemática relación de Alibaba Group con los reguladores, ni tampoco las dudas que algunos inversores tienen sobre la posesión de acciones del gigante chino del comercio electrónico.

El alivio por la primera aparición pública de Ma en meses añadió 58.000 millones de dólares al valor de mercado de su empresa. Las acciones de Alibaba, que cotizan en Hong Kong, se dispararon más de 7% el 20 de enero, aunque ya un día después cayeron más de 3%.

Ma no había aparecido en público desde el 24 de octubre, cuando arremetió contra el sistema regulador de China. "Lo que necesitamos es construir un sistema financiero sano, no riesgos financieros sistemáticos. Innovar sin riesgos es matar la innovación. No hay innovación sin riesgos en el mundo", fueron las palabras de Ma en un foro de negocios en Shanghái.

Al foro asistió el vice primer ministro chino, Liu He, uno de los principales líderes económicos del país. Después de sus comentarios, los reguladores chinos suspendieron la muy anunciada oferta pública inicial de Ant Group , una empresa de tecnología financiera afiliada a Alibaba.

Aunque Ma se ha retirado de sus cargos corporativos, sigue teniendo una gran influencia sobre Alibaba y Ant y las medidas reguladoras sobre su imperio empresarial, junto con su ausencia, fueron motivo de preocupación para algunos inversores. Había escepticismo sobre si la breve reaparición de Ma significaba que todo estaba bien con sus negocios.

"La costa no está del todo despejada para Alibaba y hay que juzgar [por sí mismo] si se cree que la empresa puede seguir prosperando en un entorno cambiante", opinó Dave Wang de Nuvest Capital, en Singapur, que posee acciones de Alibaba, citado por Reuters.

"Sin cierto escepticismo, el precio sería mucho más alto", comentó Wang sobre el valor de los bonos de Alibaba.

Dos inversores de la empresa en Estados Unidos que han vendido o reducido posiciones en Alibaba confiesan que necesitan más garantías sobre la empresa y el entorno normativo antes de reconsiderar la compra de sus acciones.

"Uno de nuestros principales criterios es el liderazgo y estábamos invirtiendo en Alibaba porque realmente respeto a Jack Ma como líder. Todos sabemos que el hecho de que haya aparecido (...) no explica necesariamente lo que está pasando", explicó a Reuters William Huston, de la firma de asesoría de inversiones independiente Bay Street Capital Holdings en California, que gestiona activos de 86 millones de dólares.

La firma de Huston recortó el año pasado su participación en la empresa china del 8% de su cartera a menos del 1%. Huston destacó que la paralización de la oferta pública de Ant en noviembre había causado incertidumbre, y que Alibaba no era "una inversión prudente" de cara al futuro.

David Kotok, presidente y director de inversiones de Cumberland Advisors en Florida, que cuenta con unos 4.000 millones de dólares en activos, también tenía acciones de Alibaba el año pasado, pero las vendió al saber las noticias sobre Ant.

"Cuando no sabes qué hacer en una situación tan cambiante como esta, no puedes utilizar el análisis tradicional de valores para tomar decisiones. Nos mantenemos al margen y observamos", reveló Kotok a Reuters.

Sin embargo, algunos inversores apuestan por el potencial a largo plazo de Alibaba.

"Hemos sido inversores durante muchos años (...) hay un equipo muy fuerte de ejecutivos y Alibaba es más grande que una sola persona", señaló un inversor a largo plazo con sede en Hong Kong que prefirió quedar anónimo.