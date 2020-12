Biden afirma que no planea cancelar los aranceles del 25% a los bienes chinos

MOSCÚ (Sputnik) — El presunto presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, declaró que tras llegar al poder no planea cancelar los aranceles del 25% a los productos chinos por valor de 200.000 millones de dólares, previstos por la primera fase del acuerdo comercial pactado por la Administración del actual mandatario Donald Trump y Pekín.

"No voy a tomar ninguna acción inmediata, lo mismo se refiere a los aranceles", dijo Biden en una entrevista con el periódico New York Times.

Primero, indicó, quiere realizar un análisis completo del acuerdo y consultar con "los aliados tradicionales en Asia y Europa" para elaborar una estrategia coherente.

Biden afirmó que su objetivo sería aplicar una política comercial que realmente conduzca a un progreso en la lucha contra los abusos de China: robo de propiedad intelectual, dumping de bienes, subsidios ilegales a corporaciones y transferencias forzadas de tecnología de compañías estadounidenses a sus colegas chinas.

Estados Unidos inició una guerra comercial contra China en junio de 2018 subiendo los aranceles a los productos de ese país con el pretexto de equilibrar una balanza comercial negativa.

En enero pasado, los dos países firmaron la primera parte de un acuerdo comercial, llamado Fase Uno, que suspendió la guerra comercial.

Pekín se comprometió a importar productos agrícolas estadounidenses por 50.000 millones de dólares anuales y otros bienes del país norteamericano por un total de 200.000 millones durante los próximos dos años, a cambio de la abolición de los aranceles impuestos a los productos chinos.

Las negociaciones entre Washington y Pekín sobre la segunda fase del pacto comercial terminaron sin resultados.

Presidenciales en EEUU

Además, Biden, que según los datos preliminares ganó las presidenciales en EEUU, declaró que hizo bien al país al impedir que Donald Trump cumpla un nuevo mandato presidencial.

"Me parece que he hecho algo bueno para el país al ocuparme de que Donald Trump no siga ejerciendo de presidente cuatro años más", dijo.

Biden al mismo tiempo confesó que no tuvo su "momento de júbilo" debido a la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 y agregó que será necesario cumplir una ingente labor.

"Me he concentrado en hacer cosas lo más rápido posible", subrayó.