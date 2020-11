Los dulces y helados rusos se agotan en China en segundos

Esta es la primera experiencia de venta a gran escala de productos rusos en China a través de la transmisión en vivo en el sitio de comercio electrónico de TMall. Hoy en día es el método más eficaz de ventas minoristas en el segmento chino de Internet.

Los resultados superaron las expectativas: uno de los productores rusos de dulces vendió todas las existencias en China en un segundo, el fabricante de helados necesitó unos tres segundos.

"Aunque seguí la emisión en directo, no pude comprar productos de mi tierra natal. Y esto no es sorprendente, porque, como me dijeron, los productos rusos eran tan populares entre el público chino que se agotaron en segundos. ¡Este es un resultado estupendo!", compartió Andréi Denísov, embajador ruso en China citado por el diario ruso RG.

El diplomático expresó la esperanza de que se produzcan más acontecimientos de este tipo en el futuro, "porque no solo promueven el crecimiento de las relaciones comerciales, sino que también acercan a los pueblos de los dos países a la cultura y las tradiciones del otro".

Por su parte, los organizadores indican que es un proyecto a largo plazo.

Las perspectivas del mercado chino

Los analistas creen que para los fabricantes extranjeros, las ventas en línea son la clave del mercado chino. A principios de 2020, el número de usuarios de Internet en China superaba los 900 millones. Más de 710 millones de personas hacen compras en línea en China.

Alibaba, el propietario del sitio TMall, ocupa el segundo lugar tras Amazon en la lista de las marcas más caras del mundo en ventas al por menor, según la empresa consultora Brandz.

Las ventas en línea representan el 24,3% del total de las ventas al por menor en China. La cifra sigue creciendo constantemente. Este proceso se aceleró debido a la pandemia del COVID-19 debido a que, en el contexto de las estrictas medidas sanitarias, las compras en línea se han vuelto cada vez más activas. Así, mientras que en los tres trimestres de 2020 las ventas al por menor en China cayeron un 7,2% interanual, el sector de las ventas en línea, por el contrario, mostró un aumento del 9,7%.

Los expertos apreciaron la primera experiencia seria de promoción de productos rusos en el mercado chino a través de transmisión en vivo. Están seguros de que este formato de ventas es el futuro del desarrollo del mercado chino.

"Si no estás en línea, no estás en ningún lugar. La promoción online de hoy se rige por el. En China, las plataformas de vídeo son utilizadas por todo el mundo, desde los niños de cinco años hasta las abuelas de 90 años. Así que, si uno quiere vender el producto en el mercado chino, tiene que ser en directo, con vídeos. Si no habla del producto en formato de vídeo, simplemente no lo notarán en el saturado mercado chino", explica Artem Zhdánov, director general de la empresa consultora LaowaiMe.

El experto explicó que debido al mucho ruido en el mercado chino, es decir la gran variedad de empresas, cualquier producto bueno se perderá en este mar si no se promociona.

"En China la regla de 'un buen producto se vende solo' no funciona. Así que hay que buscar métodos más sofisticados para distinguirse. Debe hacerse en línea", señaló.

Considera que la promoción en línea de productos alimenticios orgánicos rusos es la más prometedora.

"Los chinos ricos cuidan cada vez más de su salud y ya están listos para consumir productos naturales más caros. Los rusos pueden encajar en este nicho de mercado, especialmente porque Rusia tiene muchos productos alimenticios orgánicos de alta calidad", declaró.

La mayoría de las ventas en transmisión en vivo son compras impulsivas con cheques bajos alrededor de 50-80 yuanes, cuando la gente no piensa y compra inmediatamente por las emociones, solo porque el producto está bellamente presentado, informó Zhdánov, al detallar que los productos de Rusia son ideales para este formato.

"Lo principal que hay que recordar es que hoy en día el marketing en el mercado chino es lo más importante", concluyó el experto.

Un mercado abierto

La campaña en línea para promover los productos rusos se llevó a cabo en la III Exposición de Importación de China y se convirtió en una confirmación de la voluntad de China de seguir abriendo sus mercados a los fabricantes extranjeros.

En la inauguración de la exposición, el presidente de China Xi Jinping dijo que en los próximos 10 años el país asiático

El mandatario confirmó que China es un mercado abierto a todo el mundo y que está dispuesto a trabajar junto con socios extranjeros en el resurgimiento de la economía mundial después de la pandemia dentro del concepto de la comunidad global de un destino único.

"Lo principal que sonó en el discurso del presidente Xi Jinping es el optimismo", declaró el embajador ruso en China Andréi Denísov.

"Por supuesto, habló de la pandemia y de los problemas de hoy, pero todo su discurso no se orientó al pasado, ni siquiera al día de hoy, sino al futuro. En sus palabras se reflejó que los actuales tiempos difíciles se superarán y el comercio mundial seguirá desarrollándose sobre los principios de apertura, ausencia de barreras artificiales y orientación a la cooperación", aseguró el diplomático.