Microsoft podría adquirir todo el negocio global de TikTok

Microsoft tiene la intención de comprar todo el negocio global de TikTok, incluyendo sus operaciones en la India y Europa, según The Financial Times.

Microsoft ya había informado de que mantenía negociaciones con ByteDance, el propietario chino de TikTok y la mayor empresa emergente del mundo, sobre la posible compra del servicio en EEUU, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Ahora se sabe que la empresa estadounidense también podría estar interesada en adquirir todas las operaciones de la red social en todos los países donde opera como oferta paralela.

Cabe destacar que, al mismo tiempo, el presidente Donald Trump amenazó con cerrar las puertas de EEUU a TikTok a menos que se vendiera a una empresa estadounidense antes del, advirtiendo que representa una amenaza para la seguridad nacional debido a sus vínculos con el Gobierno de Xi Jinping.

India era el mayor mercado de TikTok, con más de 650 millones de descargas. Sin embargo, ha estado prohibido en el país desde finales de junio, cuando el Gobierno indio lo puso en una lista negra de 59 aplicaciones chinas por representar una amenaza para la seguridad nacional a raíz de las hostilidades en la frontera entre los dos gigantes asiáticos.

Si la aplicación de vídeos pasara a manos estadounidenses, podría restaurar su reputación en el país hindú al deshacerse del estigma de ser una aplicación china. Según The Financial Times, si las negociaciones sobre el negocio indio de TikTok no llegan a buen puerto, ByteDance podría venderlo a inversores extranjeros o compradores indios, concederles una licencia de su tecnología a la empresa y compartir los ingresos.

TikTok está valorado actualmente entre 30.000 y 50.000 millones de dólares, sin incluir a China, ya que allí opera Douyin, otra aplicación de ByteDance que es similar a TikTok.