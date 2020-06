Todo puede cambiar en un instante: ¿qué más le espera al mercado petrolero?

El Brent superó los 40 dólares por barril por primera vez desde el 6 de marzo, fecha en la que fracasaron las negociaciones de la OPEP+ sobre una mayor reducción de petróleo. Ahora, las expectativas por la próxima reunión de los ministros de los países que forman parte de la organización han ayudado al incremento de los precios. Su encuentro programado para el 9 y el 10 de junio, puede celebrarse incluso el 4 de junio si todos los miembros acuerdan cambiar de fecha.

Sin embargo, Stanislav Mitrajovich, miembro del Fondo Nacional de Seguridad Energética de Rusia, advirtió en una entrevista con Sputnik que todavía existen ciertos riesgos que pueden hacer que los precios vuelvan a desplomarse pese a todos los signos de recuperación del mercado después de una profunda crisis.

En particular, existe el riesgo de que se desate una segunda ola de infección por coronavirus. Además, circulan rumores de que el acuerdo alcanzado por la OPEP+ no se está implementando tal y como lo esperan sus miembros. Es decir, pronto se puede descubrir que no todos los países redujeron la extracción de petróleo como se había acordado.

Asimismo, ahora la influencia ejercida por la OPEP sobre el mercado petrolero no es suficiente, dado que sus miembros acordaron reducir la producción de petróleo solo en 10 millones de diarios, mientras que la demanda disminuyó más de 20 millones. Tampoco hay que olvidar que EEUU es otro agente clave en el mercado global, recordó el experto.

"Por supuesto, el precio de 40 dólares por barril es mejor que el de 10 dólares (…) pero hay que tener cuidado a la hora de decir que la crisis ha sido dejada atrás. El mercado del petróleo es volátil, es decir los precios pueden cambiar su dinámica de una manera inesperada", resumió.